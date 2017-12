Soția i-a arătat poză cu noua pisică a casei, dar el a încremenit! Ce detaliu l-a făcut pe om să își piardă mințile

Un bărbat a avut parte de șocul vieții sale atunci când soția l-a anunțat că a găsit o pisică pe marginea drumului și a decis să o ia acasă, ca s-o spele.

Stând liniștit la serviciu, omul din statul american New Jersey a primit un mesaj în care soția l-a anunțat că a găsit o pisică pe marginea drumului, pe care a luat-o acasă s-o spele și s-o adăpostească peste noapte.

„Era puțin murdară, așa că ne-am apucat să-i facem baie. Îți trimit poze mai târziu. Am comtactat deja un adăpost pentru animale. Putem să ținem pisica doar peste noapte.

Pare prietenoasă, totuși...”, acesta a fost mesajul ce a însoțit fotografia.

Din câte vă puteți da seama, în imagine nu este deloc vorba despre o pisică, ci despre un leu de munte!

Vă imaginați șocul bărbatului atunci când și-a dat seama de confuzia făcută de soția sa. Și-a pierdut mințile și a început să îi dea mesaj cu indicații precise pentru a scăpa de animal urgent.

Totuși, la scurt timp, totul s-a dovedit a fi doar o farsă amuzantă, realizată cu ajutorul unei poze editate.