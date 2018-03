A renunţat la ATACURI şi îşi arată latura mai... delicată. Taylor Swift a lansat piesă nouă iar internetul a luat-o razna!

Taylor Swift ne arată latura sa mai fragilă. Noul single al artistei se numește ”Delicate” și este acompaniat de un videoclip în care ne este prezentată partea mai puțin plăcută a vieții publice.

După piese cu aer răzbunător, precum ”Look What You Made Me Do” și ”…Ready For It?”, Taylor Swift revine la sentimente mai bune și ne reamintește că are și o latură sensibilă. În piesa ”Delicate”, artista ne vorbește despre efectele nefaste ale celebrității, dezvăluind prin intermediul videoclipului că există momente în care și-ar dori să poate trece neobservată. Vizualul este regizat de Joseph Kahn, cu care Taylor a colaborat pentru toate videoclipurile din ”era albumului ”Reputation””.

Piesa este inspirată din povestea de dragoste pe care o trăiește cu actorul Joe Alwyn. Taylor Swift le-a explicat fanilor toamna trecută că "Delicate" a fost compusă la începutul relației, când o obseda întrebarea: "Ce se întâmplă când întâlnești pe cineva pe care îl vrei cu adevărat în viața ta și apoi începi să-ți faci griji cu privire la ceea ce a auzit înainte de a vă întâlni?" ("My reputation’s never been worse, so you must like me for me.").

Lansat în noiembrie 2017, discul ”Reputation” a fost cel mai bine vândut album pop al anului trecut, raportat la perioada de timp în care a fost disponibil pe piață.