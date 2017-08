Alexandra Stan a lansat Noi 2, primul single in limba romana!

Alexandra Stan a lansat azi pe canalul sau de youtube primul single 100% in limba romana: Noi 2. Muzica a fost compusa chiar de Alexandra, iar versurile le-a scris alaturi de Chriss JustUs.

Versurile noului single "Noi 2":

Iubite

Mi-ai face o favoare

Dac-ai veni la mare

S-am fi noi doi sub soare

Sub soare soare

Iubite

Mi-ai face o favoare

Dac-ai veni la mare

S-am fi noi doi sub soare

Sub soare soare

Noi doi

Numai amandoi

Noi noi doi

Vino inapoi

Noi doi

Sa fim doar amandoi

Noi doi

Strofa 1:

Doar noi doi

Cu haine vechi in vremuri noi

N-am nevoie de tine dar am de noi

Priveste luna printre stele

E si inima mea

Si nu mai bate fara soare cand nu esti langa ea

Lasa valul sa ne duca pana-n larg undeva

Nu vezi tu marea cum ne ia

Refren:

Iubite

Mi-ai face o favoare

Dac-ai veni la mare

S-am fi noi doi sub soare

Sub soare soare

Iubite

Mi-ai face o favoare

Dac-ai veni la mare

S-am fi noi doi sub soare

Sub soare noi doi

Noi doi

Numai amandoi

Noi noi doi

Vino inapoi

Noi doi

Sa fim doar amandoi

Noi doi

Strofa 2:

Doar noi doi

Sa ne-aruncam in mare goi

N-ai nevoie de mine dar ai de noi

Cand vine seara eu iubite te astept ca si cand

Avem o plaja doar a noastra noi 2 si-un singur gand

Am inima in geamantan si nu mai vreau s-o ascund

Dar tu ma lasi asteptand

Refren:

Iubite

Mi-ai face o favoare

Dac-ai veni la mare

S-am fi noi doi sub soare

Sub soare soare

Iubite

Mi-ai face o favoare

Dac-ai veni la mare

S-am fi noi doi sub soare

Sub soare noi doi

Noi doi

Numai amandoi

Noi noi doi

Vino inapoi

Noi doi

Sa fim doar amandoi

Noi doi

Iata comunicatul de presa:

Dupa numeroase hituri cantate in engleza, spaniola si franceza, plus o cariera internationala de peste 8 ani, a venit momentul ca Alexandra Stan sa lanseze prima ei piesa in limba romana - “Noi 2”.

Cu toate ca in trecut a avut colaborari cu Trupa Zero pentru “Inima de gheata”, cu Dorian pentru “Motive” si alaturi de Criss Blaziny a cantat “Au gust zilele”, niciodata nu a lansat propriul single in limba materna.

Pentru "Noi 2", Alexandra Stan a lucrat cu Cristian Tarcea, tot din Constanta, Alex Parker, Laurentiu Popescu si Chriss JustUs.

“Eu sunt copilul marii, ma hranesc cu razele soarelui, iubesc energia apei si cred ca asta inseamna marea: fericire, distractie, locul unde stresul dispare si totodata locul ideal pentru inceputul unor relatii, de asta si invitatia mea “Iubite / Mi-ai face o favoare / Dac-ai veni la mare”, marturiseste Alexandra Stan.

Regizat de Bogdan Paun de la NGM Creative, clipul ne prezinta o gasca de fete jucause, puse pe distractie, cu Alexandra Stan capitanul grupului.

“Noi 2” este cel de-al doilea single lansat anul acesta de Alexandra Stan de cand si-a infiintat Alexandra Stan Records, chiar la o luna distanta de la aparitia “Boy Oh Boy”, o piesa cu un videoclip filmat in Kuala Lumpur. Mai mult, Alexandra Stan pregateste si lansarea primei colectii de haine Stan by Alexandra Stan, care va fi disponibila pe site-ul www.alexandra-stan.com.