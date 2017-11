Doliu în muzică! Rapperul emo Lil Peep a murit la doar 21 ani

Rapperul Lil Peep, pe numele lui real Gustav Åhr, a încetat din viaţă, miercuri dimineaţă, din cauza unei supradoze de droguri. Acesta tocmai îşi lansase în septembrie albumul de debut, "Come Over When You’re Sober (Part One)"

Lil Peep a murit la spital în urma unei supradoze. Ştirea a fost confirmată de managerul său, Adam Grandmaison.

Pe numele său real, Gustav Åhr, Lil Peep a devenit celebru prin piesele sale hip-hop foarte emoţionante, în care găsit adesea elemente punk, în care acesta cânta despre problemele sale cu depresia şi medicamentaţia pe care o lua.

Iubita artistului, Bella Thorne, a postat pe pagina personală de Instagram un mesaj prin care anunţa şi ea pierderea suferită: ”Pentru toţi cei care sunt fanii lui Lil Peep, voi ştiţi cât de talentat era. Cât de bun era. Ei bine, el era şi o persoană excepţională”.

