Gwen Stefani şi Pharrell, amendă de 25 de milioane de dolari pentru că au plagiat cântecul "Spark the Fire"

Gwen Stefani şi Pharrell au fost aucuzaţi de plagiat pentru cântecul Spark the Fire. Iar acum artiştii trebuie să plătească suma uriaşă de 25 de milioane de dolari.

Cei doi au fost daţi în judecată de către un fost hairstylist al lui Gwen Stefani care a făcut activat în muzică în anii '90. La vremea aceea, trupa americană din care acesta făcea parte a scos o piesă numită Who Got the Lighter.

Versurile şi ritmul, însă, au fost copiate de către artistă împreună cu Pharell care au declarat că ei sunt adevăraţii autorii piesei.