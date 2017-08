Melodiile astea sunt compuse de Ed Sheeran pentru alţi artişti! Punem pariu că nu te-ai fi gândit niciodată?

Odată cu lansarea piesei "Shape Of You", Ed Sheeran a cunoscut un succes fulminant, însă puţini sunt cei care ştiu că multe dintre melodiile din topurile muzicale sunt compuse chiar de el.

Artistul britanic compune pentru o mulțime de artiști internaționali. Recent, a povestit că ”Love Yourself” și ”Cold Water”, cu care a dat lovitura Justin Bieber în ultimul an, poartă semnătura lui.

Major Lazer feat. Justin Bieber - Cold Water

Justin Bieber - Love Yourself

One Direction - Little Things

Jessie Ware - Say You Love Me

Taylor Swift - Everything Has Changed

The Weeknd - Dark Times

Olly Murs – Love Shine Down

Hilary Duff – Tattoo