Paul McCartney și Ringo Starr, foștii membrii Beatles, prima lor colaborare, după șapte ani: "O zi magică în studio"

Foștii membrii Beatles Paul McCartney și Ringo Starr au avut prima lor colaborare după șapte ani, potrivit contului de Twitter al bateristului legendarului grup din Liverpool.

Veteranii muzicieni, singurii membri în viață ai celebrului grup din Liverpool, s-au reunit la sfârșitul săptămânii trecute pentru o colaborare de studio la ultimul album al lui Ringo Starr. Printr-un tweet însoțit de o poză, Starr a dedicat câteva cuvinte colegului său McCartney: 'Mulțumesc că ai venit, colega, pentru a cânta. Mare basist. Te iubesc. Pace și dragoste'.

Thanks for coming over man and playing Great bass. I love you man peace and love. 😎✌️🌟💖😇☮ pic.twitter.com/Z5kpyLLlkO — #RingoStarr (@ringostarrmusic) February 20, 2017

La această ședință de înregistrare a lui McCartney și Starr s-a alăturat și Joe Walsh, fost membru al trupei americane Eagles, potrivit unei imagini prezentate pe un tweet al bateristului britanic. Potrivit Starr, Walsh a cântat împreună cu cei doi foști membri Beatles.

And look out Joe W. came out to play what a day I'm having peace and love. 😎✌️🌟💖😇🤣☯🎶☮ pic.twitter.com/8xQt2j5OLn — #RingoStarr (@ringostarrmusic) February 20, 2017

Și producătorul Bruce Sugar, care a colaborat la ultimele producții discografice ale lui Starr, a postat o poză cu cei doi foști membri Beatles pe rețeaua de socializare Facebook. La fel ca Starr, Sugar a scris un tweet dedicat celor doi mari artiști în care spune: "O zi magică în studio alături de cei doi".

Cei doi muzicieni au mai colaborat în 2010 la albumul înregistrat de Starr, 'Y Not', în care McCartney a interpretat la chitară 'Peace Dream' și a cântat 'Walk With You'.

