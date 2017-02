Ritmul care te înnebuneşte! Katy Perry a dat lovitura cu piesa asta. “Chained To The Rhythm” a strâns şase milioane de vizualizări într-o singură zi

Katy Perry a lansat vineri un nou clip care se bucură de un succes imens. Piesa a strâns, în mai puţin de 24 de ore, aproape şase milioane de vizualizări pe YouTube

Noul material este unul electro-pop cu ceva influenţe reggae. "Chained to the Rhythm" este prima melodie de pe al cincilea album al cântăreţei, care urmează să fie lansat în acest an.

Ultimele patru discuri ale sale au avut cel puţin câte un hit pe locul întâi în Billboard top 100. Ultimul release al lui Perry a fost melodia "Rise" dedicată Olimpiadei de Vară din 2016.