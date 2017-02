VIDEO! Cele mai tari momente de la Premiile Grammy 2017: Adele plânge, Beyonce cu burtica la vedere şi Lady Gaga show de milioane alături de Metallica

Beyonce, Lady Gaga, Adele sau Metallica au cântat pe scena arenei Staples Center, din Los Angeles. Gazda a fost prezentatorul tv, actorul şi scriitorul englez James Corden, care ţine talk-show-ul de noapte The late late Show

Albumul Anului - 25 – Adele

Înregistrarea Anului - Hello – Adele

Cântecul Anului - Hello – Adele

Cel mai bun Artist Debutant - Chance The Rapper

Cel mai bun Videoclip - Formation – Beyonce

Cel mai bun Album Pop - 25 – Adele

Cel mai bun Album Urban-Contemporan - Lemonade – Beyoncé

Cel mai bun Album Dance/ Electronic- Skin – Flume.