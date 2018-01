Vocea ei puternică, motivul succesului trupei! Povestea The Cranberries, "băieții" aia de cântă "Zombie"

Ea, vocea trupei, o prezență de remarcat întotdeauna, fie pe scenă, fie la evenimente, fie în timpul liber, a plecat dintre noi. Vestea morții lui Dolores O'Riordan, solista trupei "The Cranberries", la doar 46 de ani, a îndoliat întreaga lume. S-a prăbușit în timp ce înregistra în studio: sunt singurele informații de până acum.

Pentru România, trupa "The Cranberries" înseamnă "Dreams", înseamnă "Zombie" și înseamnă amintiri din concertul susținut în 2010, la București.

Istoria trupei "The Cranberries": Am auzit-o cântând și am știut că ea e ceea ce căutam ca solist

Trupa irlandeză The Cranberries s-a format în Limerick, în 1989, fiind alcătuită din frații Noel Hogan (chitară) și Mike Hogan (bass) alături de toboșarul Fergal Lawler. La început s-a numit Cranberry Saw Us. Ei au organizat un concurs pentru a alege solista trupei, iar Dolores O'Riordan a participat la audiții și cei trei băieți au ales-o după ce au auzit-o cântând.

Trupa a înregistrat un demo pe care l-a vândut în Irlanda în 300 de exemplare, moment în care și-a schimbat numele în The Cranberries și a trimis piesele unor case de discuri. Studioul Xeric condus de Pearse Gilmore a acceptat să le producă primul album, potrivit site-ului bestmusic.ro.

Vocea ei puternică a dat un sound distinctiv trupei: Era ALTCEVA!

Ulterior, trupa a semnat cu Island Records și a început înregistrările pentru ''Uncertain''. Stilul lor muzical, o combinație de jungle și pop din anii '80, s-a impus mai ales datorită solistei Dolores O'Riordan, a cărei voce puternică dă un sound distinctiv trupei.

Piesa ''Linger'' a devenit hit în America în 1993 și a devenit cunoscută și în Marea Britanie, apoi trupa a devenit cunoscută pe plan mondial. Albumul ''Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We'' a fost lansat în 1993, urmat de piesa ''Dreams''. În 1993, grupul a plecat în turneu prin SUA unde au avut mare succes, iar în urma concertelor foarte apreciate de public piesa ''Linger'' a început să fie difuzată de MTV, ajungând pe locul 8 în topul american și obținând două discuri de platină.

Albumul ''Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?'' s-a vândut în peste 5 milioane de exemplare în SUA, conform site-ului oficial www.cranberries.com.

În 94, s-a făcut familie în trupă: Dolores l-a luat de soț pe manager

În 1994, solista Dolores O'Riordan s-a căsătorit cu managerul trupei, Don Burton. Lansarea albumului ''No Need to Argue'' a fost un nou succes pentru trupă, intrând pe locul 6 în topul american, iar piesele ''Zombie'' și ''Ode to My Family'' au dus la câștigarea de trei ori a discului de platină în decurs de un an.

După turneul de promovare a albumului ''No Need to Argue'', trupa a intrat în studio pentru al treilea album realizat în colaborare cu producătorul Bruce Fairbairn, potrivit bestmusic.ro. Albumul ''To the Faithful Departed'', lansat în 1996, are un sound rock și a intrat în topuri pe locul 6, obținând discul de platină.

În 1999 The Cranberries lansează al patrulea album de studio ''Bury the Hatchet'', care conține hiturile ''Promises'', "Animal Instinct", "Just My Imagination", "You & Me". Trupa începe un turneu mondial care se încheie în 2000, an în care apare albumul greatest hits ''Stars — The Best of 1992—2002''.

În 2001 lansează albumul ''Wake Up and Smell the Coffee'', iar în 2002 trupa efectuează un turneu european. Un an mai târziu cântă în deschiderea unor concerte ale trupei Rolling Stones. Din 2003, membrii trupei încep să se axeze pe proiecte solo.

Dolores O'Riordan începe colaborarea la numeroase proiecte muzicale și a scos două albume. Chitaristul Noel Hogan a demarat proiectul Mono Band și a alcătuit, alături de Richard Walters, trupa Arkitekt. Bateristul Fergal Lawler a colaborat, atât ca muzician, cât și ca producător, cu The Low Network, Walter Mitty și The Realists, The Last Days Of Death Country, precizează bestmusic.ro.

La 20 iulie 2010, trupa The Cranberries a susținut un concert în România, care s-a înscris în turneul european al trupei, acesta fiind precedat de alte două turnee, în America de Nord și în America de Sud.

Surse: Agerpres, bestmusic.com