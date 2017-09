SURPRIZA ZILEI DE SÂMBĂTĂ! #100minuteNeatza de neuitat! Cele mai tari momente cu Răzvan şi Dani care ţi-au adus zâmbetul pe buze!

Am petrecut alături de Răzvan şi Dani o săptămână extraordinar de frumoasă, plină de adrenalină şi voie-bună. Şi au fost cel puţin o sută de momente tari care ţi-au adus zâmbetul pe buze, nu-i aşa?! Iar dacă nu ţi le reaminteşti, te ajutăm noi să le retrăieşti!

Astfel, Rãzvan, Dani, Flavia, Amalia şi Vlãduţ au dat şi vor da startul distracţiei în fiecare dimineaţã, de la ora 08.00. În săptămâna ce tocmai s-a încheiat, echipa a petrecut pe plaja Algida din Mamaia, unde i-a aşteptat pe toţi cei prezenţi pe litoral la trei ore de distracţie, jocuri, concursuri şi mini-recitaluri ale unora dintre cei mai în vogã artişti ai momentului.

În prima săptămâna de "Neatza" care tocmai s-a încheiat am avut din nou alături de noi distracţia şi voia bună. Cu Răzvan şi Dani mai odihniţi şi plini de zâmbet, cu Flavia şi Amalia ca două sirene ale mării, cu un Cătălin Oprişan şi al lui tolbă de "Smiley News", am ascultat cea mai bună muzică, ne-am destins cu mişcări de dans, am încercat cele mai noi reţete şi am ascultat poveştile celor mai interesanţi invitaţi.

L-am văzut pe Dorian Popa în ipostaza de operator, am pregătit alături de Vlăduţ cel mai răcoros desert, "Scufiţa Roşie", un deliciu de poveste cu iaurt şi fructe de pădure, am ascultat piese noi şi ne-am amuzat din plin!

Şi ăsta a fost doar începutul, căci "Neatză" de "Neatză", Răzvan şi Dani vor fi alături de noi!

Rămâi cu ochii pe a1.ro/100deziledevara.