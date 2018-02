Dacă vreți să completați uleiul de motor al mașinii dumneavoastră și doriți să o faceți singur, pentru că poate cunoașteți procedura tehnică, tot ce aveți nevoie acum să știți este ce fel de ulei se potrivește mașinii tale. În cele ce urmează ne vom ocupa de uleiul de motor, pe înțelesul tuturor.

Există o gamă largă de opțiuni disponibile de ulei de motor, iar când vă uitați mai îndeaproape la specificații, veți fi întâmpinați de o serie aparent aleatoare de litere și cifre și, ce este mai rău, sunt similare cu cele de pe o altă sticlă cu prețuri identice, dar destul de diferite pentru a te face să te întrebi dacă mai este ceva ce ar trebui să știi...

În primul rând, există trei tipuri de ulei de motor de bază pe piață: minerale, semi-sintetice și sintetice.

Uleiul mineral este cel mai ieftin și este în esență un constituent al țițeiului, produs după ce este rafinat. Actualmente, puține companii de automobile îl recomandă pe acesta, deoarece, în general, nu vine şi cu detergenții de curățare al motorului atât de necesari în zilele noastre și au un interval limitat de funcționare în ceea ce privește temperatura. Uleiul mineral este perfect pentru motoarele mai vechi, ale căror toleranțe sunt mai puțin extreme și care sunt folosite într-un climat blând, fără îngheț sau vreme foarte caldă.

Uleiul sintetic este cel mai scump de pe piață, dar pe bună dreptate. Acesta a fost proiectat de oamenii de știință pentru a fi eficient într-o gamă largă de temperaturi și condiții, reducând în același timp tracțiunea pe motor pentru a ajuta la reducerea consumului de combustibil. De asemenea, uleiul sintetic, categorie din care fac parte și diferitele tipuri de ulei Castrol curăță în mod activ interiorul motorului, deoarece este pompat în jurul acestuia.

Uleiul semi sintetic este un amestec de ulei mineral și sintetic și a apărut pe piața din rațiuni de preț, fiind mai scump decât cel mineral, dar mai ieftin decât cel sintetic.

Înțelegerea vâscozității uleiului de motor

Numerele mari de pe un recipient de ulei ca Castrol 5w30 sau Castrol 5w40 se referă la vâscozitatea acestuia sau, altfel spus, la "fluiditatea" uleiului: uleiul subțire are vâscozitate scăzută, în timp ce uleiul gros are vâscozitate ridicată. Făcând o paralela cu alte produse, de exemplu, berea are o vâscozitate scăzută, în timp ce melasa are o vâscozitate ridicată.

Temperatura ambientală, adică cât de cald sau rece este afară, are de asemenea un efect important asupra uleiului de motor Castrol. Când este rece, uleiul va curge mai lent, când este foarte cald, uleiul va curge mai repede. Cu toate acestea, pentru a lubrifia un motor în mod corespunzător, uleiul trebuie să poată curge cu o viteză constantă, într-o gamă largă de temperaturi.

În prezent, nu există un singur ulei care să poată face față tuturor acestor situații și, din acest motiv, SAE (Societatea Inginerilor de Automobile) a introdus un sistem de clasificare care ne spune cât de adecvat este un anumit grad de ulei pentru un anumit interval de temperatură. Așadar, uleiurile sunt fabricate la vâscozități diferite pentru a fi eficiente în diferite condiții climatice și de funcționare.

Înțelegerea numerelor referitoare la uleiul de motor

Cele mai multe uleiuri care se comercializează pe piață în zilele noastre sunt multigrad (multi vâscozitate) și vor avea două numere pe etichetă separate de un "W" (exemplu: ulei Castrol 5w40). Există și uleiuri cu o singură clasă de vâscozitate (de exemplu, SAE 20W), denumite uleiuri monograde, dar acestea sunt mai puțin existente pe piața, nefiind potrivite pentru mașinile moderne.

SAE testează și atribuie uleiului un anumit grad (vâscozitate), în funcție de debitul său la diferite temperaturi. Sistemele de numerotare SAE sunt: ​​0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. Gradul se referă la capacitatea uleiurilor de a curge sau de a lubrifia un motor la o anumită temperatură. Numerele mai mici reprezinta uleiuri mai subțiri, mai puțin vâscoase, potrivite pentru temperaturile scăzute, din timpul iernii. "W" într-o clasă de ulei vine de la cuvântul englezesc "winter" și înseamnă "iarna" (de exemplu, Castrol 5W40).

Astfel:

- Uleiul de 0W va curge corect până la -30 grade C;

- Uleiul de 5W până la -25 grade C;

- Uleiul de 10W până la -20 grade C;

- Uleiul de 15W până la -15 grade C;

- Uleiul de 20W va curge corect până la -10 grade C.

Debitul uleiurilor este, de asemenea, testat la o temperatură "fierbinte" de 100 grade C pentru a simula un motor care rulează. Al doilea număr dintr-un ulei multigrad se referă la vâscozitatea "caldă" a uleiului, la temperatură înalta. Avem și în acest caz 6 numerotări diferite: 20, 30, 40, 50 sau 60. Deci, un ulei Castrol 5w40 se va subția până la pragul ratingului său mare, cel de 40, atunci când se încălzește.

SAE este abrevierea pentru Societatea Inginerilor de Automobile, organizația responsabilă de definirea unui sistem numeric pentru clasificarea uleiurilor auto. Există alternative, cum ar fi ACEA (Asociația Producătorilor Europeni de Automobile) și API (American Petroleum Institute), dar SAE este în general considerată standard în această parte a lumii.