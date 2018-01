Cristina Ciobănașu face o dezvăluire total neașteptată despre Adrian Titieni! “Nu ai văzut așa ceva!”

În cel mai nou serial produs de Ruxandra Ion, care are premiera luni (15 ianuarie), de la ora 20.00, la Antena 1, Adrian Titieni și Cristina Ciobănașu sunt tată și fiică. Despre marele actor, Cristina are numai vorbe de laudă, mărturisind că este o adevărată plăcere să lucreze împreună cu acesta.

“Îmi place foarte tare să lucrez cu domnul Adrian Titieni!”, mãrturiseşte Cristina Ciobănașu, după câteva luni petrecute pe platoul de filmare. Aceasta face echipă cu nume mari ale filmului și teatrului românesc în noul serial al Antenei 1. Cristina este Ana, fiica lui Tudor Caragea (interpretat de Adrian Titieni), în “Fructul oprit”, producție semnată de Ruxandra Ion, a cărei lansare va avea loc luni (15 ianuarie), de la ora 20.00.

“Este o prezență atât de plăcută! Este plin de bunătate, nu ai văzut așa ceva! Este un om foarte bun și calm. Dacă îi ceri un sfat, ți-l dă cu cel mai mare drag.” , povestește Cristina Ciobănașu.

Produs de Ruxandra Ion, după scenariul transpus într-o manieră originală de Radu Grigore și Simona Macovei, “Fructul oprit” este prima dramă psihologică din peisajul serialelor autohtone, urmând să aibă premiera luni (15 ianuarie), de la ora 20.00, la Antena 1.

“Este un proiect frumos la care muncim cu suflet și sperăm ca rezultatul să mulțumească și să satisfacă telespectatorii noștri. Suntem o echipă frumoasă, ne-am unit de când lucrăm împreună și mă bucur tare, pentru că atunci când pe platoul de filmări este o energie bună, lucrurile ies mult mai bine.”, spune Cristina.