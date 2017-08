Dana Dembinski este Carla Morante în “O grămadă de caramele”

Dana Dembinski completează echipa de actori a proiectului “O grămadă de caramele”, pe care îl pregătește Ruxandra Ion pentru această toamnă, la Happy Channel. Îndrăgita actriță o interpretează pe Carla Morante, o femeie sofisticată, care a iubit toată viața mai mult banii și mai puțin bărbații.

Dana Dembinski s-a alăturat distribuției de la “O grămadă de caramele”, un proiect extrem de ambițios realizat de Ruxandra Ion, după scenariul Simonei Macovei, în regia lui Radu Grigore, care se va lansa în curând la Happy Channel.

“Carla Morante este un personaj negativ. Ceea ce îmi place la ea este că, atunci când am citit scenariul, de-abia așteptam să văd ce se mai întâmplă cu acest personaj și din asta îmi dau seama că are un anumit mister, care va trezi interesul publicului”, mărturisește talentata actriță.

Fost manechin celebru înainte de 1989, femeie sofisticată care iubește mai mult banii și mai puțin bărbații, Carla s-a căsătorit cu Geanni (interpretat de Ion Ion). Atunci când l-a cunoscut, acesta era un italian excentric, plin de bani. A trăit ani de vis alături de el până când și-a făcut apariția o altă femeie în viața lui. “Atunci când s-a măritat, Carla și-a văzut un pic interesul. S-a căsătorit cu un italian bogat și, acum, cred că îi este foarte greu să renunțe la poziția pe care o are, o poziție bună socială. Carla este în conflict cu toate celelalte personaje, dar într-un fel are dreptate, pentru că soțul ei s-a <<încurcat>> cu o tânără și a părăsit-o pe ea. În orice caz, are și ea partea ei de dreptate”, spune Dana.

“O grămadă de caramele” îi dă posibilitatea îndrăgitei actrițe să lucreze cu colegi de breaslă, alături de care a mai jucat și în alte proiecte.

“Întâlnirea cu ceilalți actori a fost o bucurie pentru mine. Am mai lucrat cu echipa, care este una sudată, iar acest lucru este important pentru că se poate filma repede. Am înregistrat și de dimineață până seara, dar nu pot spune că a fost greu, pentru că ne place ce facem. Ne simțim bine împreună și lucrul acesta se va vedea din plin, din toamnă, la Happy Channel.”, a adăugat Dana Dembinski.

Prima parte a proiectului “O grămadă de caramele”, „Blestemul”, va fi difuzată în curând la Happy Channel și îi aduce în fața publicului pe Marian Râlea, Carmen Tănase, Cristina Ciobanasu, Ioana Ginghina, Vlad Gherman, Andreas Petrescu, Andreea Ibacka, Alina Chivulescu, Virginia Rogin, Doinița Oancea, Augustin Viziru, Silviu Mircescu, Bubu Cernea, Tatiana Șelaru, Rapha, Ada Dumitru și Elena Șeulean. Fii cu ochii pe Happy! J