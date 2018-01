Duminică, de la 16:00, la “Refresh by Oana Turcu”. Mădălin Voicu, despre iubita sa, Adriana: ”Parcă am fi împreună de 25 de ani”

Duminica aceasta, de ”Sfântul Ion”, Oana Turcu îl va avea ca invitat de ziua ei pe Mădălin Voicu, într-o nouă ediție a emisiunii “Refresh by Oana Turcu”, difuzatã începând cu ora 16.00, la Antena Stars.

Galant, ca de obicei, Mădălin Voicu i-a oferit Oanei Turcu un superb buchet de flori, mai ales că relația lor este foarte apropiată, iar acesta i se adresează cu apelativul ”nepoată”.

Mădălin Voicu a acceptat apoi să discute despre actuala sa iubită, Adriana, în vârstă de 44 de ani, cea care l-a ajutat să depășească o perioadă grea din viața lui și pe care a întâlnit-o prima data în cartier, în urmă cu 30 de ani. ”Am revăzut-o în februarie, anul trecut, era o atracție nevorbită, dar simțită. Eu nu prea știu să fac curte, dar ți se întâmplă niște lucruri, așa că până la urmă am pupat-o și așa a fost! Nu a fost ceva pregătit, puteam să mă trezesc cu o geantă în cap. Trăim acum niște stări de parcă am fi împreună de 25 de ani. E destin! Am avut trei neveste, dar o relație atât de caldă nu am mai avut!”, a mărturisit Mădălin Voicu.

Despre copiii săi, dar și despre căsnicia încheiată și despre modul în care se petrecea de ”Sfântul Ion” în familia Voicu, telespectatorii vor putea afla urmãrind cea mai nouã ediţie a emisiunii “Refresh by Oana Turcu”, difuzatã duminica aceasta, de la ora 16.00, la Antena Stars.