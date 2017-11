El este fiul celebrei actrițe Maia Morgenstern! Tudor Istodor: “Eram un critic super sever”

A crescut într-o familie de artiști, dar el a ales să urmeze un liceu de informatică. Fiul actorilor Maia Morgenstern și Claudiu Istodor, Tudor Aaron, a realizat pe parcursul studiilor că își dorește să le calce pe urme părinților săi. Invitat de Irina Margareta Nistor la “Întâlniri fericite”, de la Happy Channel, Tudor a povestit cum a început drumul său în lumea cinematografiei.

Iubitor de animale, și-a dorit să ajungă veterinar, însă cu trecerea anilor, și-a schimbat repede aspirațiile. Înscris la un liceu de informatică, Tudor Aaron Istodor a luat în calcul inclusiv ideea de a deveni programator, dar a renunțat repede la ea.

“Am vrut să fac ceva legat de calculatoare, dar după ce am văzut că informatica are legătură cu matematica , am zis că nu fac chestia asta în viața mea!”, a povestit Tudor Aaron, fiul actriței Maia Morgenstern și al actorului Claudiu Istodor, la “Întâlniri fericite”, ediție difuzată joi (16 noiembrie) și vineri (17 noiembrie), de la ora 12.30, la postul de televiziune Happy Channel.

În clasa a XI-a a realizat că este pasionat, de fapt, de actorie. A început să joace în urmă cu 12 ani, putând fi văzut de-a lungul timpului în “Examen”, “Hârtia va fi albastră”, “Domnișoara Christina”, dar și în multe alte producții.

Încă din copilărie, de pe vremea când nu avea visul actoriei, își urmărea celebra mama jucând, iar apoi îi dădea verdictul. “Eram un critic super sever, când eram mic. Văzând-o de mai multe ori pe mama jucând, îi spuneam ce simțeam. Dar nu aveam repere, nici nu voiam să fiu actor, îi spuneam ce simțeam, așa cumva foarte crunt. Și țin minte că era fericită când îmi plăcea.”, își amintește Tudor.

Scena dintr-un spectacol, în care a încasat o palmă, îi amintește tânărului actor de un moment amuzant."Am avut un spectacol, trebuia să iau o palmă de la un coleg. Era o palmă pe bune(…)Când a văzut tata că luam palma aia, mi-a zis: <<Am vrut să mă ridic, să-l iau pe ăla, dai în fii-miu?!>> Ok, e actor, știe, dar e reacția aia omenească, când își vede copilul bătut. Este fracțiunea aia în care viața bate orice artă.", a povestit Tudor, în cadrul emisiunii "Întâlniri fericite", prezentate de Irina Margareta Nistor, joi și vineri, de la ora 12.30, la Happy Channel.