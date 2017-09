Mirela Vaida a vorbit, în premieră, despre nunta sa, eveniment cu o poveste aparte: ”Rochia o am și acum în țiplă, în dulapul soacrei mele”

Mirela Vaida, îndrăgita prezentatoare a emisiunii ”Acces Direct” va trece ”Dincolo de aparențe”, sâmbătă, de la ora 13.00 împreună cu Florentina Fântânaru, în cel mai nou sezon al emisiunii de la Antena Stars.

Mirela Vaida are o poveste aparte în ceea ce privește nunta sa, eveniment organizat la Cluj. Rochia de mireasă, tortul, dar chiar și florile au fost create și transportate de la Sibiu, orașul de care vedeta și soțul ei se simt foarte legați.

Și pentru că rochia de mireasă este foarte importantă pentru o femeie, Mirela și-a dorit una făcută la comandă, după pofta inimii sale. Acum, după aproape opt ani de la căsătorie, vedeta încă are rochia într-o stare impecabilă și a dezvăluit vrea s-o dăruiască unei fete care are nevoie de ea, pentru a-i face o bucurie.

”Rochia mea este în țiplă, în dulapul soacrei mele. Am făcut-o la comandă, la Sibiu, pentru că eu și soțul meu la Sibiu ne-am cunoscut, pentru că nașii noștri sunt din Sibiu, ne leagă multe lucruri de Sibiu. Tortul l-am comandat de la Sibiu, chiar și florile mi-au fost la livrate de la Sibiu la Cluj.

Nu vreau să o vând. I-aș da unei fete, cred că i-aș face o mare bucurie. Rochia de mireasă este foarte importantă pentru o femeie”, a dezvăluit Mirela Vaida în cadrul emisiunii ”Dincolo de la aparențe” de la Antena Stars.

Iar aceasta nu ar fi prima dată când Mirela Vaida donează un obiect vestimentar purtat la un eveniment important din viața sa. Pe vremea când prezenta ”Mireasă pentru fiul meu”, ea a dăruit rochiția de botez a fetiței sale unuia dintre concurenți, în cadrul unui moment extrem de emoționant.

”Rochia de la botezul Carlei, o rochie toată dantelată, albă, care imită rochia de mireasă, am dat-o cadou unui fost concurent, în pauza de publicitate. Nu am vrut să dăm asta la televizor. I se născuse prima nepoțică, noi i-am dat vestea în direct și el a plâns. Carlei oricum nu-i mai venea și m-am gândit că fac un bine” a mai dezvăluit Mirela Vaida la Antena Stars.

Despre cum a fost organizată nunta Mirelei Vaida, despre cum și-au ales nașii, dar și despre alte multe detalii mai puțin știute din viața personală, Mirela Vaida va vorbi sâmbăta aceasta, de la ora 13:00, în cea mai nouă ediţie a emisiunii “Dincolo de aparenţe”, de la Antena Stars.