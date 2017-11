Model international și nutritionist, își face debutul în actorie. Petru Păun, tânărul cuceritor din “Fructul Oprit” de la Antena 1

Este health coach, model internațional, iar recent a mai făcut un pas în evoluția sa profesională. Petru Păun este Alex, un tânăr cuceritor în noul serial, “Fructul oprit”, care va începe în curând la Antena 1.

Se află la prima experiență actoricească, însă nu este nicidecum prima dată când este în lumina reflectoarelor. La 30 de ani, Petru Păun este model internațional, nutritionist și consilier de dezvoltare personală, iar acum se poate mândri și cu postura de actor. În” Fructul oprit”, producție realizată de Ruxandra Ion, care va începe în curând la Antena 1, Petru are parte de un rol care i se potrivește ca o mănușă. Fermecător în viața reală, dar și în serial, acesta îl interpretează pe Alex Iova.

“<<Fructul oprit>> este un proiect nou, primul proiect de acest gen, o provocare pentru mine! Am venit relaxat la casting. Am aflat apoi că este vorba despre un rol important, care mai avea alți 30 de <<pretendenți>>. Acum, înregistrând și știind cum sunt primele episoade, mi se pare că rolul acesta parcă a fost făcut pentru mine. Eu mă regăsesc foarte bine în acest personaj, doar că Alex este puțin mai rău.” , declară Petru.

Alex este un tânăr cuceritor, mereu prezent în viața mondenă, inteligent si talentat, dar leneș și delăsător. Schimbă femeile ca pe șosete, pentru el totul este un joc.Este arogant, neserios, nu știi niciodată ce simte cu adevărat. În spatele imaginii pe care o afișează, Alex este de fapt un om bun, care ascunde o mare suferință. Și-a pierdut părinții într-un accident de mașină, din care el a fost singurul supraviețuitor. Este finul lui Tudor Caragea (personaj interpretat de marele actor Adrian Titieni), iar după ce a rămas orfan, a fost adus de Tudor în familia sa, oferindu-i un cămin. A fost îndrumat spre arhitectură, ca să intre apoi în afacerile familiei.

“Personajul meu este unul interesant. Este un băiat de bani gata care la prima vedere pare superficial, dar are multe comori ascunse. Din punct de vedere moral, chiar are niște valori foarte bine așezate! Uite, îmi place foarte mult că are profunzime. Este un personaj cu profunzime. Este un băiat care are bunătate interioară și care respectă niște valori morale.” , spune tânărul, care joacă unul dintre personajele principale ale serialului.

Produs și regizat de Ruxandra Ion, după scenariul semnat de Radu Grigore și Simona Macovei, inspirat dintr-un celebru roman turcesc, “Fructul oprit” se bucură de echipament de filmare de ultimă generație și de o echipă de producție și distribuție extrem de valoroasă.