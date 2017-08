Secretele make-up artistului din echipa de transformări de la “Descoperă-ţi frumuseţea”: “E foarte greu să ajungi pe mâna unui specialist pe bune”

Make up artist de succes pentru personalităţi de talie mondială din lumea show-biz-ului şi fondator al primei Academii de Dermopigmentare din România, recunoscută la nivel internaţional, Maria Păuna face parte din echipa de transformări a reality show-ului „Descoperă-ţi frumuseţea”, care va avea premiera în curând, la Antena Stars.

„Am crescut împreună, am lucrat împreună, am dezvoltat împreună proiecte noi, au fost sursa mea de inspirație și mă bucur că suntem împreună în acest proiect”, spune Maria despre colegii ei, Venera Arapu, Stephan Pelger, Marius Bărăgan şi Ovidiu Buta, dar şi alţi specialişti în domeniu. “Eu promovez de mult un motto: ”Make up your mind”. Chiar dacă mă ocup de make-up, după mulți ani, aproape 20, am început să mă ocup de make-up-ul sufletului și al minții. Femeile care vor participa vor pleca de aici cu niște lucruri absolut unice. Ca om de rând, e foarte greu să ajungi pe mâna unui specialist. O dată în viață poți crea prima impresie. Pentru ele va fi o experiență formidabilă, pentru că vor avea parte de o echipă absolut amazing”, va mai completa renumitul make-up artist.

Conştientă că nu poţi schimba obiceiurile unui om peste noapte, Maria declară: „Pentru ele, schimbarea va fi un punct de referinţă. Vor înțelege cam cum trebuie să arate, vor înțelege cam care este maximul care se poate scoate. Și cred că vor lupta în fiecare zi a vieții lor să rămână sau să urce și în niciun caz să descrească”, mai spune ea.

Împreună cu cele mai mari nume din zona de beauty şi fashion, Ovidiu Buta îşi propune să schimbe destinul unor femei, printr-o transformare de stil şi atitudine. În fiecare săptămână, talentatul stilist va aduce în lumina reflectoarelor poveştile unice ale unor femei care au curajul de a lupta pentru a-şi recâştiga zâmbetul, frumuseţea şi încrederea pierdute poate la un moment dat, în viaţă.

Toate femeile care visează la o schimbare şi simt că este momentul să facă ceva pentru a se simţi mai frumoase şi mai puternice sunt invitate să trimită datele de contact, însoţite de o fotografie şi o scurtă motivaţie a nevoii lor de transformare pe adresa casting@antenastars.ro .