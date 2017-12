Bătălia FORŢELOR! Katerina Biehu şi Alexandra Crăescu, un duel cu piele de găină: "Sunteţi un fel de Sia şi Celine Dion"

Katerina Biehu este o tânără din Ucraina care a plecat acasă de la auditii cu patru de ”DA” și multe cuvinte de laudă. Katerina a mărturisit că se simte foarte apropiată de cultura română și că nu ar vrea să se lanseze în muzică în Ucraina, ci în țara noastră.

"Am venit să cuceresc România. Mă susţine foarte mult prietenul meu. Crede în mine mai mult decât o fac eu", mărturisea tânăra, în Audiții.

Iar reacțiile juraților i-au dat curaj. Mai mult, Katerina a primit și o nouă șansă, aceea de continuă drumul în ”X Factor”.

"Sunt foarte emoţionată pentru că deja este un al nivel. Competiţia asta are sare şi piper. Alexandra are o voce minunată, zici că e Celine Dion". spune Katerina, care a pregătit piesa " Skin" de la Rag'n'Bone Man.

Alexandra Crăescu este deja cunoscută în lumea artistică de mai mulți ani, iar anul acesta a ajuns chiar și în semifinala Eurovision România, însă tânăra nu este încă pe deplin mulțumită de performanțele sale.

Cântăreața a colaborat până acum cu nume mari din industria muzicală din România, de la Direcția 5 la Proconsul sau Paula Seling și chiar și cu Ștefan Bănică jr.

De altfel, cei doi colaborează de aproape cinci ani, însă Alexandra nu i-a spus acestuia că a decis să se înscrie la audițiile ”X Factor”.

"Am venit pentru că îmi era dor să dau interviuri. Iubesc camera, luminile, iubesc show-ul. Am 28 de ani şi toată lumea mă întreabă de ce nu fac copii. Eu sunt măritată cu muzica şi copilul meu e tot muzica şi nu a crescut îndeajuns de mare încât să fac alt copil", mărturiseşte tânăra.

După ce a auzit-o cântând, Delia s-a arătat încrezătoare că Alexandra nu va avea o problemă să ajungă până cel puțin în galele live.

"Katerina este foarte talentată şi frumoasă. Îmi pare rău că am picat împreună la duel", spune Alexandra.

Pentru această seară, concurenta noastră a ales " All By Myself" de la Celine Dion, iar momentul se lasă cu piele de găină.

