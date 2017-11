Nostalgia anilor '90 e cu noi! Liliana Avram, fosta membră a trupei PULS, a venit X Factor. Delia: "Vaaaai, ce cool eraţi!"

Liliana Avram nu este străină scenei, deşi acum este de meserie educatore. La finalul anilor '90, concurenta noastră făcea parte dintr-o trupă dance destul de cunoscută, iar acum a venit la X Factor pentru a demonstra că poate mai mult

"Dumnezeu mi-a lăsat vocea asta, este caldă şi melodioasă. Am cochetat cândva şi cu muzica. Am cântat în două trupe şi am fost backing-vocal pentru RO-mania şi Double D, am făcut parte şi din trupa PULS. Eram uimită că lumea ne cunoastea melodiile. A durat puţin pentru că cei din trupa şi-au luat o altă solista fără să ştiu. Asta se întâmplă în 1998. Speranţa, însă, a rămas! Îmi doresc să profesez în această lume. Pentru mine muzica este un lucru neterminat", spune Liliana înainte de a intra pe scenă.

A venit să câştige şi pentru această seară a pregătit "Saving All My Love For You" de la Whitney Houston. Prea bine, însă, nu a fost, cred juraţii:

"Nu ştiu dacă piesa a fost cea mai bună alegere", o sfătuieşte Horia. "Pe mine m-a secat de energie pentru că aţi umplut-o cu ornamente şi nu cred că era cazul. Dar vă mulţumesc foarte mult", îi spune şi Carla's Dreams.



