O nouă Etta James, la X Factor! Vocea Anei Tache a răsunat şi nu prea: "Nu am văzut forţa pe care trebuie să o degaje această piesă"

Are 18 ani ani, este din Bucureşti şi are mult talent. Doamnelor, domnilor, faceţi cunoştinţă cu Ana Tache. Deși însoțită de toată familia și o mulțime de prieteni, concurenţa a venit cu o mulțime de emoții și cu speranța că își va găsi drumul în concurs alături de Horia Brenciu ca mentor.

"M-am pregătit foarte mult pentru acest concurs şi am mari emoţii. Dacă aş trece mai departe, mi-ar plăcea să fiu în echipa lui Horia. Mi se pare foarte tare. Am început cu dansul, apoi părinţii şi-au dat seama că am voce şi m-au dat la Şcoala de Arte", spune tânăra din Bucureşti.

Pentru această seară, Ana a ales Etta James şi a ei "Something's Got A Hold On Me", dar fără a-i impresiona pe juraţi.

"Ai voce, fără îndoială, dar poţi mai mult. Nu a fost condimentat acest moment. Data viitoare, să vii pregătită", îi recomandă Ştefan Bănică.

"Nu am văzut forţa pe care trebuie să o degaje această piesă", spune Horia.

