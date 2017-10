Sofia Vergara, la X Factor România?! Nu, este Daniela Olteanu. Ştefan: "Aşa ar trebui să se prezinte concurenţii aici"

Daniela Olteanu este din Târgovişte, are o formaţie de muzică uşoară şi se mândreşte cu fetiţa sa

"Am o formaţie de muzică uşoară şi sunt mămica. Am lucrat în Filarmonica împreună cu soţul meu, dar am renunţat pentru că financiar nu mă satisfăcea opera. Dragostea pentru muzică trece prin stomac", spune sinceră concurenta noastră.

Pentru această seară, Sofia Vergara de X Factor a pregătit "The Climb" de la Miley Cyrus şi "Nu sunt" - Nicoleta Nucă.

Aşa cum era de aşteptat, juraţii au felicitat-o pentru momentul extraordinar. Horia: "Ai nevoie de un mentor bun, aşa ca mine. Ai primul "Da" de la mine". Nici Ştefan nu a rămas indiferent în faţa unui asemenea talent: "Mă bucur că ai venit aici, cam aşa ar trebui să se prezinte toti concurenţii".

