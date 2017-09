Un vampir pe scena X Factor. George Hențu, un altfel de concurent: „Sunt un om talentat, iubesc muzica și DA, sunt GAY”

Într-o țară în care homosexualitatea este privită ca un subiect tabuu, un concurent care a visat de patru ani să ajungă pe scena X Factor a avut un discurs impresionant și o prestație care i-a lăsat pe jurați fără cuvinte.

George a trebuit să muncească din greu pentru a ajunge acolo unde a visat. Nici măcar atunci când părinții săi nu-i acordau nicio șansă de a răzbate într-o carieră unde cu greu poți ajunge în vârf, nu a renunțat. Iubește atât de mult muzica încât a trecut peste toate obstacolele apărute în cale: „Am muncit cum nu credeam nici eu că pot. Când oamenii apropiați ție îți spun că ești afon și că nu ai nicio șansă, e greu să răzbești, dar eu am știut că sunt talentat și că am suficientă putere pentru a ajunge la Conservator”, a povestit George Hențu, unul dintre cei mai originali concurenți care au călcat vreodată pe scena X Factor.

Amintirile îl fac să lăcrimeze, dar și-a promis că n-o s-o facă în fața juraților. Umorul celor patru vedete au darul să-l relaxeze pe George și discuția decurge adorabil. „Semeni perfect cu un vampir. Ai ochii și dinții unui vampir”, îi spune Carla's, iar concurentul intră-n joc și face o mărturisire neașteptată: „Mi-am dorit enorm să ajung aici, în fața voastră. Chiar dacă nu am avut parte de o viață prea ușoară, eram convins că-mi voi îndeplini visul. Sunt un om talentat, iubesc să fac muzică, iubesc să scriu versuri și, da, sunt gay”, a strigat tânărul în fața publicului și juraților.

„Eu n-aș vrea să-l consider un om curajos, dar trebuie să recunoaștem cu toții că o asemenea afirmație nu este privită cu ochi buni în România”, a spus Carla's, înainte de a-și prezenta verdictul în privința lui George Hențu.

Nu ratati reactiile juratilor in exclusivitate pe AntenaPlay!

Daca ati ratat la televizor momentul jurizarii, discutiile dintre jurati sau reactiile acestora va invitam pe https://antenaplay.ro/xfactor​ sa le urmariti in exclusivitate!

Show este oferit de partenerul Orange, live, si pe aplicatia XFactor de iOS si Android!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din X Factor, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xfactor şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/xfactor.romania/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/thexfactora1 .

Nu în ultimul rând, dacă nu sunteţi în faţa televizorului, puteţi urmări X Factor LIVE pe AntenaPlay: https://goo.gl/bt71XT. Intră acum!