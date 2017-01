Paula Minginer, noua asistentă de la “Acces Direct”, a primit provocarea supremă! Bruneta trebuie să machieze CU OCHII ÎNCHIŞI un manechin

Lumea o ştie de la "Burlacul", dar a rămas... "burlăciţ​ă" şi este asistenta Simonei Gherghe la "Acces Direct". Pentru ca cei de acasă să o cunoască mai bine, Dan Capatos a invitat-o pe Paula Minginer la “EXTRA Night Show”

“După experienţa “Burlacul” am devenit o ţintă pentru anumiţi bărbaţi. Unii mai ciudaţi, alţii OK. Mă simt foarte bine la “Acces Direct”, e altceva, deşi îmi doresc să fac mai mult decât să ocup un scaun. Sper să reuşesc să fac şi altceva. Am o şcoală de make-up făcută, chiar mă pricep la asta, deşi eu mă machiez rar. ”, a spus Paula la “XTRA Night Show”.

Cât de talentată este Paula la acest capitol vedem în materialul de mai sus. Băieţii au pus-o să machieze un manechin cu ochii închişi.