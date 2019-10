”Ne puneau piuneze în genunchi!” Abandonat de părinţi, aruncat dintr-un centru în altul și chinuit la fiecare pas. Adrian a scăpat din iad și are o singură dorință

”Bună ziua. Numele meu este Calangea Adrian, aș vrea să vă desvălui un secret despre sistemul plasament. Da, eu am trăit în sistem plasament. Aș vrea să îmi spun povestea vieții, e cam tristă și credeți-mă că este oau. Și chiar sunt o persoana care are nevoie de ajutor. Visul meu este să îmi deschid o asociație ONG, chiar dacă trăiesc de pe o zi pe alta. Sunt ieșit din sistemul plasament de vreo trei ani și am mai fost la o altă emisiune acum 2 ani, i-am lăsat șocați. Vreau s vorbesc despre tragediile din sistemul plasament și cum am supraviețuit în centre de plasament. Mai tragic este că sistemul plasament m-a despărțit de sora mea draga, nu am mai văzut-o de 20 de ani. !!!! Îmi doresc din suflet să o revad !!!!”