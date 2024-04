O femeie de 60 de ani, cu un aspect incredibil de tânăr, a câștigat un concurs de frumusețe. Cum arată Alejandra în costum de baie

Avocata și jurnalista Alejandra Marisa Rodríguez, în vârstă de 60 de ani, a câștigat titlul de Miss Buenos Aires și s-a calificat la concursul Miss Argentina. Femeia a putut participa la concursul de frumusețe după ce anul trecut s-a renunțat la limita de vârstă a participantelor.

La cei 60 de ani ai săi, Alejandra Marisa Rodríguez a dorit să demonstreze că frumusețea nu expiră și că vârsta este doar un număr.

Câștigătoarea a surclasat alte 34 de concurente și s-a calificat pentru confruntarea din 25 mai cu candidate cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani. A doua clasată din Buenos Aires a avut 73 de ani.

Alejandra Marisa Rodríguez are 60 de ani și este Miss Buenos Aires

Alejandra Marisa Rodríguez va concura cu candidatele din celelalte teritorii argentiniene, iar Miss Argentina va participa apoi la Concursul Miss Univers.

Participarea lui Rodriguez la concurs a fost posibilă abia în acest an, după o modificare a regulilor la sfârșitul anului 2023, care a eliminat limita de vârstă. Din 1958, participantele ar fi trebuit să se încadresze în intervalul de vârstă 18-28 de ani. În prezent, este necesar doar să fi atins vârsta majoratului.

Alejandra Rodríguez a studiat jurnalismul la Escuela Superior de Periodismo a Universității Naționale din La Plata (UNLP) iar ulterior a absolvit Dreptul. Ea nu este căsătorită și nici nu are o relație, potrivit en.mercopress.com

Miss Univers Buenos Aires, care are un aspect uluitor de tânăr, a declarat că obișnuiește să se plimbe, să facă activitate fizică și să mănânce sănătos. „Sunt foarte încântată și onorată că am câștigat titlul de Miss Buenos Aires 2024. Vreau să le arăt tuturor femeilor că frumusețea nu are vârstă și că putem sparge bariere", a spus ea.

„M-am antrenat fizic, am lucrat la încrederea în mine și mi-am îmbunătățit abilitățile pe scenă. Am vrut să arăt că emanciparea feminină nu are limite. Cred că juriul a văzut încrederea mea și pasiunea mea de a reprezenta femeile din generația mea. Sunt hotărâtă să lupt pentru coroana de Miss Universe Argentina 2024", a subliniat ea.

„Frumusețea nu are dată de expirare, pentru a fi frumoasă trebuie doar să ai încredere în tine și să fii autentică”, a mai spus femeia de 60 de ani.

Pe rețelele sociale Alejandra Rodríguez este foarte activă și publică adesea imagini care mai de care mai îndrăznețe, ori în costume de baie, ori în ținute mulate, demonstrând că vârsta nu te împiedică să te simți bine și să arăți la fel de bine.