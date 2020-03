Acuzaţii şocante! Doi soţi din Focșani se simt vrăjiți de o femeie bătrână care ar umbla cu "necuratul": " Am găsit tigăi aruncate, ne simțim legați de picioare"

Danut sustine ca nu își mai gaseste linistea de cand a cunoscut-o pe doamna Maria. O doamna, de 60 de ani, care ar fi fost psiholog si terapeut in Italia. Lucrurile ii scapa de sub control, chiar ar fi incercat sa o arunce pe Ionica de la balcon, doar ca l-ar fi oprit fata cea mica a Ionicai. Ionica a fost casatorita si are doua fete, de 13 si 11 ani, cea mica locuieste cu ei, cea mare la parintii Ionicai.

Barbatul spune ca se cearta cu sotia, ca sotia ii reproseaza ca s-a culcat cu aceasta doamna, sotia spune de asta nu ma mai iubesti pe mine si fetele, iar doamna i-ar fi dat bani sa isi cumpere haine si multe haine. I-ar fi dat chiar si bani 150 lei si 160 euro sa se mute cu chirie singur.

În schimb femeia spune că nu are nicio legătură: "Eu nu ştiu să fac farmece, nu am să fac, nici nu vreau să învăţ şi nici nu am să accept pe cineva, să vină în casă la mine, care să facă aşa ceva. Deci, toţi prietenii mei, toate prietenele mele, suntem cu Dumnezeu! Noi credem foarte mult şi cred cu tărie în Puterea Tatălui Ceresc, că va scoate la iveală adevărul, că eu, farmece, nu am făcut niciodată! Ca fiecare pământean de pe această planetă, am făcut şi eu păcatele mele, ca toată lumea."