Acces Direct. Miss Irina, sedată și abuzată sexual?: M-am trezit dezbrăcată și nu-mi amintesc cum am ajuns acolo

„M-am trezit duminică dimineață într-un apartament necunoscut în centrul capitalei. M-am trezit dezbrăcată și nu-mi amintesc cum am ajuns acolo!” , a declarat fotomodelul.

Celebra Miss s-a stabilit în Capitală acum un an, împreună cu prietenă ei, Ema. Şi tot împreună, fetele au ieșit să se distreze sâmbătă seară, într-un club din centrul Bucureștiului. Dar nimic nu prevestea ce avea să păţească frumoasa Irina!

„Am ieșit în oraș. Mai întâi la restaurant. Cu un băiat pe care îl cunosc. Și după aia am decis să mergem și în club. S-a intâmplat ceva și nu mai țin minte nimic! Ce-a urmat după ce am mers la baie este total zero. Nu-mi amintesc nimic!” , a adăugat aceasta.

De atât a fost nevoie pentru ca Irina să nu-și mai amintească nimic! Mai mult, frumoasa şatenă bănuiește că cineva i-ar fi pus ceva în pahar. Cert este că, a doua zi, fata s-a trezit într-un apartament care nu era al ei. A încercat, disperată, să ia legătura cu prietena ei. Ba chiar i-a şi trimis un filmuleț cu ce a găsit în locuință.