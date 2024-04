Andrei și Simona s-au despărțit, a confirmat băiatul. Iată cum au ajuns să divorțeze.

Andrei și Simona au fost unul dintre cele mai iubite cupluri de la Mireasa. Deși tensiunile au fost nelipsite în relația lor, cei doi au reușit mereu să depășească problemele.

S-au căsătorit în Finala sezonului 7 și s-au mutat împreună în București, Andrei renunțând la viața lui din Iași. La un moment dat, pentru că afacerea cu barul mobil nu prospera în Capitală, a decis să își ia un nou loc de muncă, într-un service.

Lucrurile păreau că s-au așezat frumos pentru ei, dar iată că despărțirea a fost iminentă.

Citește și: Mireasa sezonul 9, 25 aprilie 2024. Ionela a refuzat să intre în emisia live. Ce a anunțat Simona Gherghe

Mireasa sezonul 7. De ce s-au despărțit Andrei și Simona. Cum au ajuns la divorț: ”Mi-a fost rușine de familia ei”

Într-un live pe Tiktok, Andrei a dezvăluit care au fost motivele pentru care el și Simona s-au despărțit. Nu este vorba despre infidelitate, afirmă el.

”Amândoi am vrut divorț. Pur și simplu s-a întâmplat, ne-am despărțit și asta e. Am suferit un pic. Nu a mai mers, nu ne-am mai înțeles. Fiecare pe drumul lui și asta e. Am zis, fiecare om are principiile lui și atât pentru ea, cât și pentru mine, cred că ăsta a fost un motiv destul de bun să încheiem și asta e. Cu toate că respect, mi-a fost foarte rușine de familia ei și asta e.”, a spus Andrei.

Citește și: Mireasa sezonul 7. Andrei spune că el și Simona nu mai sunt împreună. Cei doi s-au despărțit după nici 9 luni de la mariaj

Internauții s-au gândit că banii ar fi fost un motiv, iar fostul concurent de la Mireasa sezonul 7 a negat: ”Oricum avea bani, dar na”.

Andrei a afirmat că este foarte bine, s-a mutat în Iași și spune că el este cel care a inițiat separarea: ”Nu m-a înselat nimeni. Pur și simplu am încheiat-o eu. Nu era genul de persoană care să înșele. Pur și simplu am încheiat-o și asta e. Eu am ales chestia asta. Eu am lăsat-o pe ea, nu ea pe mine. Nu mă laud că am lăsat-o, dar de ce să stau cu o persoană care nu cred că era ok toată viața. Am pus în balanță anumite chestii și asta e.”

Andrei a încheiat prin a spune că o respectă pe Simona și a făcut apel să nu se vorbească urât despre ea.

Simona și Andrei au devenit familia Macovei în Finala Mireasa, sezon 7

Înainte să spună ”DA” în fața primarului, Andrei și Simona de la Mireasa sezonul 7 și-au făcut jurăminte.

„Pot să-ți spun că îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine și că ai fost lângă mine mereu. De astăzi nu o să mai fim tu și eu. O să fim noi. Acea familie fericită și unită. Mă bucur că mi-ai dat ocazia să-ți fiu astăzi și pentru totdeauna soție”, a spus Simona.

„Acum că ai zis tu, m-ai terminat. Însemni totul pentru mine. Ești ce e mai frumos și mai bun. Îți voi fi alături. Te voi iubi necondiționat. Îți mulțumesc că exiști. Te iubesc așa cum nu te-a iubit nimeni vreodată””, a spus Andrei.