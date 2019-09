Una dintre cele mai sexi mame din România, Monica Orlanda, irezistibilă în costum de baie! Imagini de infarct! Cum își menține frumusețea - Video

Monica Orlanda se pare că a descoperit secretul frumuseţii absolute. Cu o siluetă de invidiat, sexi mămica a dezvăluit, la „Acces Direct”, ce face ca să arate senzațional, dar și prin ce metodă inedită se relaxează, în zilele în care îşi face timp pentru ea.

Una dintre cele mai sexi mame din România, Monica Orlanda și-a dezvăluit silueta într-un costum de baie, extrem de sexy, după ce a scăpat de cele 18 kilograme pe care le-a acumulat în timpul sarcinii.

„Dacă îţi impui o dietă aşa şi un stil de viaţă sănătos şi mişcare, cu siguranţă, nu va fi nicio problemă în a reveni la forma iniţială”, a spus Monica Orlanda.

Credeţi-o pe cuvânt! Monica Orlanda e dovada vie că, dacă vrei ceva, se poate! La doar câteva luni, după ce ea şi Alin Cocoş au devenit părinţi, tânăra mămică a reuşit să scape rapid de cele 18 kilogramele acumulate în timpul sarcinii. Iar, acum, blondina e mai sexi ca niciodată.

Monica Orlanda a reuşit să găsească o metodă miraculoasă şi pentru reducerea stresului, după ce a născut. Mai exact: terapia prin plutire.

„Terapia asta am descoperit-o de curând, de când am devenit mămică”, a spus eea.

Asta şi pentru că, deşi i se dedică trup şi suflet fiului său, Monica Orlanda încearcă să-şi facă timp şi pentru ea.

„Odată cu venirea copilului, bineînţeles, că timpul tău ca femeie, e limitat şi fiind o femeie modernă, ai nevoie de tot felul de mici trucuri, ca să te menții. M-am îngrăşat în timpul sarcinii şi nici nu am avut grijă aşa, foarte mare la ce am mâncat, fiind sub scuza unei sarcini. Fiind şi prima sarcină, mi-am dat voie să mănânc orice. Am avut foarte multe pofte, mai ales pentru mâncarea românească”, a mai spus ea.

„Eu am avut o sarcină foarte uşoară, adică nu am avut stări de greaţă, din cauza asta am şi mâncat atât de mult”, a precizat ea.

Monica Orlanda a făcut, însă, și sport în timpul sarcinii, până în luna a şasea.

Deşi se antrenează intens la sală, Monica Orlanda se menţine în formă şi datorită fiului ei, care este foarte activ, după cum a dezvăluit ea.

Monica Orlanda, care a precizat că are parte de ajutorul mamei și soacrei ei, a spus și când i se pare ideal să apară al doilea copil într-o familie.

„Din punctul meu de vedere, ideal ar fi să faci al doilea copil cumva până în vârsta de 3, 4 ani, când deja primul copil va merge la grădiniţă şi va aduce acasă tot felul de virusuri”, a explicat ea.

Urmăriți interviul integral cu Monica Orlanda și aflați mai multe detalii despre terapia prin plutire în clipul de mai sus din emisiunea „Acces Direct”.

