Adele Chirică, sfâșiată de durere. Ce i-a spus fiul ei: ”Aș fi vrut să am și eu un tată căruia să-i spun că-l iubesc!”

”A venit la mine să-mi arate poeziile pe care le-a scris, una despre mine... a doua poezie a fost despre tatăl lui. Când am citit, am simțit un pumnal în inimă. După câteva minute l-am auzit plângând. Davis plângea pentru că ceilalți copii citeau poeziile despre tații lor. Aș fi vrut să am și eu un tată căruia să-i spun <<Te iubesc>>”, a mărturisit femeia.