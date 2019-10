Atenție la băutura din club! O nouă victimă a drogului violului rupe tăcerea: ”Pastilele în băutură se pun direct de la bar!”

Daciana a avut curajul să își spună povestea, prin legătură telefonică, la ”Acces Direct”. Tânăra a spus cum, într-o seară, la club, a început să se simtă foarte rău, după ce a primit niște băuturi ”din partea casei”.

”S-a întâmplat acum doi-trei ani, într-un club select din Iași. La un moment dat, pe lângă comanda pe care am avut-o noi, au venit din partea casei două rânduri de shot-uri. După ce le-am consumat, la un moment dat, am simțit cum mi se taie, efectiv, genunchii. Începusem să am o ușoară amețeală și stări de greață”, a povestit tânăra.