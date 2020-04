Casa din oaza verde a afaceristei de top. Diva Cleopatra are o locuinţă modernă, înţesată de tablouri valoroase. "Unele sunt pictate în lemn, pe sticlă"

Ștefania este și credincioasă, în casă are multe icoane.

"Să știi că icoanele sunt luate special de la mânăstirile în care am fost, din Grecia în general, unele sunt pictate în lemn, unele pe sticlă și au cumva energia mânăstirii respective și mă simt bine cand le achiziționez și am un colțișor așa al meu, când vreau să mă reculeg vin aici", a explicat Ștefania

Baia femeii de afaceri este una desprinsă din revistele de design interior. Pentru că duşul este de fapt o cameră în toată regula, de unde nu lipsesc, tablourile.

"Sunt speciale cumva, achizitionate în funcție de cromatică, am vrut sa fie o baie cu travertin și cu roșu, așa mi s-a părut că merge. Am creat așa, pentru că atunci când facem baie, ne place să fie rain, să plouă așa în capul nostru. Si am creat special", a spus Ștefania.

