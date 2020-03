Cea mai emoționantă poezie e scrisă de Georgiana, o fată născută în penitenciarul Jilava! „Viața mea a fost infern, fără tine a fost blestem”

O tânăra de 23 de ani își cauta tatal. Georgiana s-a nascut in Penitenciarul Jilava, unde mama sa isi ispasea pedeapsa pentru furt, despre tata nu stie nimic, doar ca este de culoare.

Toata viata pana acum cinci luni si-a petrecut-o doar prin centre de plasament primul a fost Targovna , apoi Ghiocelul , Dragos Voda, Bistrita.

Pe mama a cunoscut-o pe la 7-8 ani crede ea. Cand a intrebat de tata, femeia i-a spus ca ii va povesti cand va creste. Asa a aflat ca are o sora mai mare Alina, pe care mama a abandonat-o in spital, si un frate mai mic, Gabriel, care este tot in plasament la un asistent maternal.