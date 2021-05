Cosmina Adam, apariție răvășitoare în platoul "Acces Direct". Cu ce pantofi îndrăzneți și-a asortat rochia albă

Cosmina Adam se numără printre cele mai mai frumoase și apreciate asistente TV. Aceasta surprinde de fiecare dată cu aparițiile sale incendiare și cu piesele vestimentare inedite, însă în ediția din 5 mai 2021 a emisiunii "Acces Direct" a atras toată atenția cu ținuta sa răvășitoare, dar și cu pantofii de-a dreptul îndrăzneți.

Cu ce pantofi îndrăzneți și-a asortat rochia albă Cosmina Adam

Se pare că în ediția de miercuri, Cosmina Adam i-a ținut locul frumosei Mirela Vaida, care se află într-o vacanță superbă, în Egipt. Superba asistentă TV a întors toate privirile cu o rochie albă și scurtă care i-a scos în evidență atuurile fizice, în special picioarele interminabile, talia de invidiat și frumosele trăsături ale feței.

Mai mult decât atât, ținuța sa a fost asortată cu o pereche de pantofi îndrăzneți și argintii, care s-au asortat perfect cu ținuta spectaculoasă și i-au oferit un strop de mister. Un lucru este evident, Cosmina Adam este posesoarea unui trup de invidiat și se mândrește cu cele mai apetisante forme.

Apariția sa din platoul emisiunii "Acces Direct" a fost una răvășitoare și impecabilă, iar telespectatorii au rămas impresionați de aspectul său fizic.

Citește și: Cosmina Adam, rochia care a lăsat la vedere picioarele interminabile. Ce ținută a ales să poarte frumoasa asistentă TV

La cei 29 de ani, frumoasa brunetă este o prezență extrem de plăcută și face furori cu stilul său vestimentar, drept dovadă stau imaginile cu care își încântă prietenii virtuali, dar și aparițiile sale televizate.

Asistenta de la "Acess Direct" și-a obișnuit publicul cu ținutele sale remarcabile, dar și cu ipostazele incendiare.

Cu ce se ocupă Cosmina Adam când nu apare la Acces Direct

Noua asistentă de la "Acces Direct", Cosmina Adam, este o prezentă extrem de plăcută, care însuflețește platoul emisiunii. Tânăra domnișoară are în spate o carieră muzicală de care, însă, puțini au aflat.

Cosmina Adam este o cântăreață de muzică populară din Vaslui, care a lăsat deoparte straiele specifice carierei sale și a pornit pe un nou drum.

Citește și: Cosmina, asistenta de la Acces Direct, sărbătorită în platoul emisunii. Ce cadou a primit aceasta în direct

Tânără moldoveancă a lucrat de mică în domeniul muzical pentru a ajunge o figură cunoscută, iar potrivit Wowbiz, Cosmina Adam reușise să-și facă o imagine bună, mai ales în industria de muzică populară locală. Aceasta a fost multă vreme și violonistă a Rapsodiei Vasluiului.

Cosmina nu renunță la muzică, doar îmbină televiziunea cu spectacolele sale.

”Am plâns când am aflat că am fost aleasă. Și părinții mei au plâns”, a spus Cosmina Adam, în cadrul emisiunii ”Acces Direct”.