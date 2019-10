Motivul pentru care slujitoarea a fugit din casa lui Gheorghe Dincă. „Venise peste mine în cameră să...”

Slujitoarea lui Gheorghe Dincă susţine că a văzut tot ce se întâmplă în curtea monstrului din Caracal, pentru că a locuit acolo. Ar fi văzut inclusiv fetele pe care familia lui Dincă le-ar fi dus în Italia.

„Eu am rămas cu o teamă, cu o frică. Eu am fugit, atunci, la o lună şi o săptămână, de acolo. Era tot aşa un muncitor acolo şi venise cu, frate-său a venit acolo, că eu am sunat în Italia, la nea Gheorghe ăsta, Dincă şi ăla venise peste mine în cameră şi eu eram cu copiii. Venise peste mine în cameră să abuzeze de noi. Am fugit de frică, că poate, cine ştie ce se întâmplă. Îmi omoară copiii. Auzisem foarte multe lucruri, dar nu aveam voie să intrăm acolo unde este spălătoria. ”

„Fetele nu sunt moarte! Fetele o să fie vii, că nu avea cum să le omoare! De omorât, nu le omora.” , a adăugat femeia.

