Un om de afaceri din Arad, dezvăluiri tulburătoare despre Daniela Dincă, fiica presupusului criminal: ”A furat de la fostul loc de muncă!”

Nicolae Cilan, un om de afaceri din Arad, a vorbit despre Daniela Dincă, fiica presupusului criminal de la Caracal.

Potrivit Acces Direct, fiica acestuia ar fi avut antecedente penale.

”Toată familia asta are antecedente penale. Și ea a furat, la rândul ei, de la fostul loc de muncă. Nu ştiu dacă nu este şi ea implicată în cel mai mare trafic de persoane, poate, din România. Nu pot să spun sigur chestia asta, că nu e de competenţa mea, e de competenţa autorităţilor s-o verifice. Da, ar fi adus fete pentru niște clienți italieni. Se întâmpla pe domeniile de vânătoare, la Arad. Din câte spun asociaţii mei din Italia şi din ce am auzit şi în Italia, avea fete.

Mă gândesc. Nu ştiu dacă era capul sau cine era. Ştiu numai din ce am auzit şi din ce am mai văzut prin Arad.

Fetele pe care se presupune că Daniela le ducea la prostituţie, vă gândiţi că poate erau racolate şi din zonele astea, Caracal.



Da. Am câţiva prieteni, care m-au sunat şi mi-au confirmat.”, a dezvăluit bărbatul în direct, la Acces Direct.





