Omul care trăieşte fără să existe! Dan este invizibil, deși are 32 de ani

De 32 de ani, de când a venit pe lume, Dan Dobre trăiește ca și cum ar fi invizibil. Nu a avut niciodată dreptul la educație, nu poate să primească îngrijiri medicale și muncește numai la negru pentru că nu are cu ce să-și dovedească existența.

Dan Dobre a fost nascut in Materinitatea din Braila.Tatal lui Dan ar fi trebuit sa mearga sa rezolve actele baiatului imediat dupa nastere, lucru care nu a fost facut de catre acesta. Din spusele mamei, barbatul era mult prea ocupat cu bautura. Acum, Dan a venit la emisiunea „Acces Direct” ca să își prezinte povestea!

Mama lui Dan spune ca la un moment dat, intr-adevar a renuntat sa ii mai spuna sotului ei sa mearga sa rezolve actele copilului, ei fiind foarte saraci, aveau alte probleme mult mai grave de rezolvat in casa.

Timpul a trecut, Dan nu a putut fi inscris la gradinita, nici la scoala. Dan a crescut si a ajuns sa fie un adult analfabet, dar harnic

Dan spune ca a avut de suferit de-a lungul anilor din cauza faptului ca nu are acte de identitate. Dan spune ca i-ar fi placut si lui sa poata sa mearga la scoala, sa invete, i-ar placea sa poata sa aiba si el o meserie, un contrct de munca, insa toate acestea sunt imposibile pentru ca el defapt nu exista. DIn aceasta pricina, Dan spune ca a fost batjocorit in repetate randuri din aceasta cauza, el ajungand chiar in culmea disperarii si gandindu-se la sinucidere.

Dan spune ca nu a iesit din raza comunei de care apartine satul in care el locuieste, de frica sa nu pateasca ceva pentru ca nu ar putea nimeni sa il ajute, el fiind inexistent pe aceasta lume daca e sa o luam dupa "acte"- el teoretic nu exista.

Urmărește clipul video de mai sus ca să afli întreaga poveste de la „Acces Direct”!

