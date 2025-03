X Factor, sezonul 11, 23 martie 2025. Ce concurenți au urcat pe scenă în cea de-a noua ediție. Momentele se văd în AntenaPLAY

Cea de-a noua ediție din sezonul 11 X Factor, de pe 23 martie 2025, a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor noi momente spectaculoase și concurenți ambițioși. Jurații au analizat atent fiecare prestație a participanților. Iată cine are șanse să treacă în etapa următoare a concursului.

​În cea de-a noua ediție a sezonului 11 X Factor, difuzată pe 23 martie 2025, scena a fost cucerită de o serie de talente remarcabile. Concurenți din diverse colțuri ale lumii și cu povești de viață unice și-au făcut apariția, aducând cu ei pasiune și emoție.

Jurații au fost impresionați de diversitatea și autenticitatea participanților, analizând cu atenție fiecare prestație și identificând acel „ceva” special în fiecare dintre ei. Momentele pline de energie și emoție au fost apreciate atât de public cât și de jurați deopotrivă.

Pentru a vedea momentele integrale din ediția nouă a sezonului 11 X Factor, telespectatorii pot accesa platforma AntenaPLAY.

Ce concurenți au urcat pe scenă în a noua ediție din sezonul 11 X Factor, de pe 23 martie 2025

Raul Pop a fost primul concurent care a urcat pe scena X Factor în ediția nouă, de pe 23 martie 2025. Tânărul a venit alături de tatăl său, cel mai mare susținător, pentru a demonstra tuturor că locul lui este în fața publicului.

Încă de la primii pași pe scenă, concurentul a cucerit jurații cu energia lui pozitivă, zâmbetul larg și încrederea în sine. Acesta a ales să interpreteze piesa „Nunta”, făcând furori cu vocea sa în sală.

„Mie mi-a plăcut cum s-a auzit vocea ta, dar ar merge mai mult pe pop. Ceva îmi place, nu-mi dau seama ce, dar mă mai gândesc!”, a spus Marius Moga.

Raul Pop a primit 4 x DA.

Octagroove Band, trupa compusă din patru fete și un băiat, a făcut un adevărat spectacol pe scena X Factor în cea de-a noua ediție, de pe 23 martie 2025, interpretând piesa „All about that bass”.

La finalul momentului, membrii trupei au primit o avalanșă de aplauze din partea publicului, dar și multe cuvinte de laudă. Jurații au dezvăluit că formează un band complet.

„Sună foarte bine vocile voastre împreună, felicitări!”, a mărturisit Puya.

„Mi-a plăcut, le ador! Sunt fetele care cântă la instrumente, sunt talentate!”, a mai adăugat Delia.

Octagroove Band are șanse mari să treacă în etapa următoare a competiției cu 3 x DA.

La doar 19 ani, Kiki Bratu a cântat alături de artiști celebri din România precum Alina Eremia, Erika Isac și Andrei Bănuță. Tânăra este pasionată de muzică încă din copilărie, iar de curând s-a lansat în acest domeniu.

Concurenta le-a povestit juraților că poate cânta stiluri diferite și că este invitată la diferite spectacole. Pe scena X Factor, Kiki Bratu a ales să interpreteze piesa „Masterpiece”. Momentul său i-a fascinat pe jurați încă din prima clipă.

„Foarte bine! Asta vreau să aud! Excelentă alegere, bravo!”, i-a spus Ștefan Bănică.

„Bravo, Kiki! Ai vrut să ne dai pe spate și ți-a ieșit!”, a mai punctat Delia.

Tânăra a primit 4 x DA.

Un alt concurent care a făcut senzație pe scena X Factor în cea de-a noua ediție a show-ului, difuzată pe 23 martie 2025, a fost Dragoș Bucatariu. Absolventul de psihologie a luat pe toată lumea prin surprindere cu timbrul său vocal, după ce a început să cânte piesa „Redbone”.

Delia a rămas cu gura căscată în timpul momentului. De altfel, Marius Moga, Ștefan Bănică și Puya au analizat cu mare atenție tehnica vocală a tânărului de doar 23 de ani. La final, jurații au avut o propunere neașteptată pentru el: să cânte o altă piesă cu o tonalitate diferită.

Tânărul a primit 3 x DA.

Elena Trâncă a intrat cu mare încredere pe scena X Factor. Delia a fost impresionată de apariția scenică a concurentei. Concurenta a așteptat 20 de ani să cânte în fața publicului, iar acum și-a făcut curaj să arate tuturor cât este de talentată.

„Am venit să vă fac franjuri!”, le-a spus juraților.

„Deci îmi vine să-l mușc pe Moga! La un moment dat am vrut să stau și în gardă!”, a spus Puya, după momentul plin de energie al Elenei Trâncă.

„La note n-au fost toate cum trebuie!”, i-a dezvăluit Marius Moga.

Concurenta nu a reușit să-i convingă pe jurați că locul ei este pe scenă. Așadar, aceasta a obținut 4 x NU.

Trupa Graiu a realizat un moment inedit în cea de-a noua ediție a sezonului 11 X Factor, de pe 23 martie 2025. Puya a făcut ochii mari atunci când solista bandului a început să cânte „Mi lo dorlu”.

Membrii trupei au reușit să aducă trecutul în prezent, iar Delia a fost fascinată de întregul „ritual”. La finalul prestației, publicul s-a ridicat în picioare și a început să aplaude furtunos.

„Mi se pare extrem de original cu ce ați venit. Totul are sens! Vă mulțumesc pentru acest moment!”, le-a zis Ștefan Bănică.

„Este o experiență ce am auzit și ce am văzut!”, a mai adăugat Delia.

„Mie mi-a sunat a muzică de film. Părerile sunt împărțite. Și mie mi-a plăcut că era altceva”, a dezvăluit Marius Moga.

Trupa Graiu a obținut 3 x DA.

The Brownies, o trupă formată din patru băieți talentați, a interpretat piesa „Fairytale” în cea de-a noua ediția a sezonului 11 X Factor, de pe 23 martie 2025.

„Mai aveți o piesă? Puteți să mai cântați ceva?”, i-a întrebat Ștefan Bănică.

Deși au mai primit o șansă din partea juraților, bandul nu a reușit să-i impresioneze pe aceștia. Așadar, The Brownies a primit 3 x NU și un DA din partea lui Marius Moga.

Raisa Robu a fost întotdeauna pasionat de muzică, însă părinții nu au avut posibilitatea să-i ofere studii în acest domeniu. Aceasta s-a înscris la X Factor pentru a-i face o surpriză tatălui ei: „Vreau să-i aduc fericire! Este posibil să fie ultima oară când o să mă mai vadă cântând pe scenă”.

Toți au rămas uluiți când au auzit vocea concurentei. În viața de zi cu zi, aceasta este casier, dar și-a dorit o carieră de artist încă din copilărie: „Nu am pregătire muzicală deloc, nu mi-am permis când am fost mică, dar pasiunea asta am avut-o în suflet. Părinții nu și-au permis să mă ducă să studiez undeva, preferam să avem ce pune pe masă. Nici nu mi-am permis să zis așa ceva.”

Raisa a interpretat într-un mod spectaculos piesa „Brig me to life”, iar cuvintele de laudă ale juraților nu au întârziat să apară.

„Mie mi-a plăcut ce ai făcut!”, a spus Ștefan Bănică.

„Am observat pe cineva care a cântat din tot sufletul și își dorește din toată inima să fie artist! Mie mi-a plăcut ce am văzut!”, a dezvăluit Puya.

Concurenta a primit 3 x DA și un NU din partea lui Marius Moga.

La doar 16 ani, Catinca Leu a făcut un show de zile mari în cea de-a noua ediția a sezonului 11 X Factor, de pe 23 martie 2025. Adolescenta a interpretat o piesă celebră a Deliei, numită „Aruncă-mă”, iar jurata a fost foarte încântată de prestația ei.

„Nu a ajuns la mine emoția! Așa mi s-a părut mie”, i-a spus Marius Moga.

„Mie mi-a plăcut felul în care ai cântat-o!”, a completat Delia.

Adolescenta a obținut 3 x DA.

Tudor Gheorghe, tânărul cu o poveste de viață copleșitoare, a adus pe scena X Factor un moment senzațional. Acesta a cântat o piesă country, iar jurații l-au ascultat fascinați. Se pare că melodia „God`s Country” s-a potrivit perfect timbrului său vocal.

„De unde dragostea asta pentru country? Mi-a plăcut!”, l-a întrebat Marius Moga.

„Dragostea pentru muzică, nu pentru country. Nicu Covaci este cea mai mare inspirație pentru mine!”, a răspuns tânărul de doar 18 ani.

„A sunat bine, ai luat accentul ăsta de sud american. Și timbrul foarte bun!”, i-a mărturisit Ștefan Bănică.

Concurentul a primit 4 x DA.

Alexia Apreutesei a urcat pe scena X Factor mai hotărâtă ca niciodată să demonstreze oamenilor din jurul său cât este de talentată. Aceasta a moștenit pasiunea pentru muzică de la mama ei, cea care a susținut-o și încurajat-o să urmeze o carieră în acest domeniu.

„Avem o voce foarte bună!”, i-a dezvăluit Delia.

„Arată ca o artistă! Am simțit că mă uit la un spectacol!”, a mai completat Puya.

Concurenta a obținut 3 x DA și un NU din partea lui Ștefan Bănică.

Printre cei care au urcat pe scena X Factor în cea de-a noua ediția a sezonului 11 se numără și Jhonny Țăcălău, un tânăr în vârstă de 31 de ani pasionat de muzică. Acesta a interpretat piesa „It`s a man`s man`s man`s world”.

„Este o premieră! Pe cuvântul meu de onoare! Deci eu n-am auzit cântat atât de bine și atât de rău în același timp. Ai momente senzaționale, iar apoi aluneci în abis. N-ai avut timp să stai pe ele și să le studiezi! E păcat de pornire! Ai apucături de solist, asta mă uimește.”, i-a spus Delia.

Tânărul a primit 4 x NU.

Irina Bucescu, fiica Ruxandrei Bucescu, și-a făcut simțită prezența pe scena X Factor. Tânăra a moștenit pasiunea pentru domeniul artistic de la femeia care i-a dat viață. Ștefan Bănică i-a dezvăluit că o cunoaște pe mama ei, fiind colegi de facultate.

Concurenta a interpretat piesa „At last”, iar jurații au ascultat-o fascinați. Irina Bucescu a generat o avalanșă de aplauze în public cu vocea sa spectaculoasă.

„Ai o voce puternică, timbrată acolo unde trebuie. Cred că a fost un moment, felicitări!”, i-a zis Ștefan Bănică.

Tânăra a obținut 4 x DA.

La doar 15 ani, George Constantinescu a ridicat jurații în picioare cu emoția și energia pe care a transmis-o prin intermediul vocii sale. Piesa „SOS” a răsunat în tot platoul X Factor, iar publicul a fost uluit.

„Ce îmi place asta!”, a fost replica lui Ștefan Bănică în timp ce adolescentul cânta.

„Foarte interesant! Clar te recomandă ceva talent nativ.”, i-a spus Marius Moga.

„A fost ireal și s-a auzit ireal! Eu nu înțeleg când ai avut timp să pui la punct această tehnică vocală. Mai ai timp să exiști? Mai faci lucruri?”, i-a dezvăluit Delia.

Adolescentul a primit 4 x DA.

X Factor se vede în fiecare duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.