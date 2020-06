Lumea mondenă clocoteşte! Pantera Naba şi Bianca Pop au devenit rivale de moarte? Bruneta susține că fosta ispită de la „Insula Iubirii” a amenințat-o!

„Mie nu îmi este frică. Toate au început acum 2-3 ani, atunci când Bianca a încercat să se dea bine pe lângă mine. Am ajutat-o cu anumite lucruri pe aici prin București, deoarece ea era la Oradea. Este un fost iubit de-al ei care m-a contatct să-i promovez anumite produse. Eu am acceptat, ulterior ea a aflat și a încercat să se bage pe sub pielea mea să vadă dacă am avut vreo treabă cu persoana respectivă, eu i-am spus că nu”, a mai spus Naba.

În continuare, Naba a spus că la acel moment a fost foarte corectă cu Bianca Pop și a încercat să-i explice că nu a avut nicio treabă cu fostul iubit al ispitei.

„Am fost foarte sinceră și corectă și am crezut ca lăsat-o moale, dar după a început, deoarece el a încercat să-mi facă anumite avansuri”, a continuat Naba.

