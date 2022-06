Adela sezonul 4, trailer. Primele imagini din serialul difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY | EXCLUSIV

Timp de trei sezoane, fanii serialului Adela au stat cu sufletul la gură și au urmărit aventurile trăite de personajele lor favorite. Deznodământul celui de-al treilea sezon Adela a fost presărat cu momente pline de suspans, iar sezonul 4 promite să rămână la fel de palpitant.

Serialul Adela – Ce-i al tău e şi al meu s-a impus ca lider de audienţă atât pe publicul comercial cu vârste cuprinse între 18 şi 54 de ani, cât şi la nivelul întregii ţări timp de luni bune. Încercările disperate ale Andreei (Oana Moşneagu) de a-şi însuşi din nou cel mai de preţ „bun” al Adelei (Mara Oprea), pe Bogdănel, au fascinat publicul. Nimic nu a stat în calea Andreei, care a fost în stare să îi pună viaţa în pericol propriului ei tată pentru a se asigura că acesta nu va mărturisi că ştie unde se află copilul.

Adela, serialul preferat al publicului Antena 1 și AntenaPLAY

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Adela a avut marea premieră pe 14 ianuarie 2021, de la 20:30, la Antena 1. Pe 19 august 2021 a debutat sezonul al doilea al îndrăgitului serial, iar pe 27 ianuarie 2022 a început sezonul trei. Din toamnă, telespectatorii vor putea afla prin ce alte clipe tensionate vor mai trece Adela, Mihai, Andreea și Lucian.

Producţia serialului Adela ce va fi difuzată în fiecare joi este o adaptare liberă după serialul O hayat Benim / This is my life, produs de Fox Turcia. Regia e semnată de Ruxandra Ion, Radu Grigore și Bogdan Dumitrescu, iar scenariul, de Radu Grigore, Bianca Mina și Ruxandra Ion.

Povestea serialului Adela îi va ține cu fiecare episod cu sufletul la gură pe fani, care pot vedea episoadele atât la TV cât și online, inclusiv pe AntenaPlay.

Adela - Tot ce nu se vede, episoade exclusive cu actorii preferați din serial

”Adela – Tot ce nu se vede” este seria exclusivă AntenaPLAY în care actorii din serial joacă două jocuri de actorie renumite în mediul online. Acestea le pun la încercare abilitățile de interpretare, dar și de improvizație.

Proiectul integral și episoadele complete, sunt disponibile pe AntenaPLAY, unde abonații au ocazia să vadă și imagini exclusive din culisele serialului lor preferat.