Anca Sigartău, declarații copleșitoare despre perioada în care a primit diagnosticul de cancer. Iată cum s-a vindecat și ce spune acum despre boala cumplită!

Anca Sigartău a făcut publice câteva detalii despre viața ei la care nimeni nu se aștepta.

Deși actrița s-a confruntat cu o boală grea, și anume cancerul, ea a reușit să treacă cu brio peste această greutate și a reușit să o învingă chiar în perioada sărbătorilor de iarnă!

Iată ce spune acum despre cumpăna majoră din viața ei!

Cum a învins Anca Sigartău cancerul chiar în postul Crăciunului. Actrița a trecut prin momente cumplite de-a lungul vieții

Anca Sigartău a primit diagnosticul cumplit de cancer la vârsta de doar 27 de ani. Actrița a primit vestea dureroasă că o tumoare agresivă creștea alarmant, deși ea administra deja tratamente cu citostatice.

Mai mult decât atât, medicii i-au spus la vremea respectivă că mai avea doar câteva luni de trăit, motiv pentru care ar fi trebuit să rămână în spital. Anca Sigartău nu a fost de acord și a decis să plece acasă pentru a-și petrce ultimele clipe alături de cei dragi. De asemenea, actrița a luat decizia de a ține Postul Crăciunului cu scopul de a se pregăti sufletește de plecare, scrie cancan.ro.

Acum, după o lungă perioadă de timp de la cumplitul eveniment, Anca Sigartău este cu zâmbetul pe buze și fericită că a reușit să învingă cancerul atunci când credea că nimic nu o mai poate salva.

„Oh, Doamne, eu trăiesc minuni mari de tot. Am tot trăit minuni. Deci nu, faptul că ai o încercare așa de viață și de moarte, da, se poate întâmpla să gândești că a fost minune, dar minunile cu adevărat mari minuni sunt cele de fiecare zi, pe lângă care trecem și suntem în postul Crăciunului.

Într-adevăr, pentru mine postul este foarte important și îl țin. Dumnezeu n-are nevoie de postul meu, dar știu că comunic mai ușor, se face curățenie acolo un pic și am mare nevoie să am această legătură cu Doamne, Doamne, mare mare nevoie”, a declarat actrița pentru sursa menționată mai sus.

Actrița a susținut că Postul Crăciunului nu l-a ținut drept pact cu divinitatea pentru a-și prelungi viața, ci că lucrurile au venit de la sine.

„Vă spun sincer: habar n-am dacă am avut-o, dacă n-am avut-o (n.r. referindu-se la legătura profundă cu Dumnezeu). Nici atunci nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Lucrurile vin cam tăvălug așa în viață și sunt așa cum sunt. Adică știu asta, că n-am făcut o înțelegere: auzi, Doamne, eu țin un post și tu mai îmi dai niște ani de viață?! Nu.

Eu am o relație foarte bună și cu viața și cu moartea. Și pentru mine moartea e o parte din viață. Așa am fost crescută. De mică am fost educată de către părinții mei să înțeleg că moartea este o etapă absolut normală în viața unui om și nu am această frică de moarte. Mi-e frică de mine, mi-e frică de lucrurile urâte într-adevăr. Am o relație specială pentru că știu că Dumnezeu are simțul umorului, pentru că Dumnezeu nu m-a lăsat niciodată, pentru că cred că se amuză cu mine și eu cu El și dincolo de orice sunt cele mai simple și comune cuvinte: că-L iubesc. Atât. Pur și simplu.

