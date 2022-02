Cele mai noi episoade Adela – Ce-i al tău e şi al meu, lider detaşat de audienţă

Cele mai noi episoade ale serialului s-au impus ca lider de audienţă, atât la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18 şi 54 de ani, cât şi la întreg nivel urban. Peste 1.5 milioane de telespectatori, la nivel naţional, urmăreau aseară, în minutul de aur, 21:08, evoluţia personajelor în cel mai nou sezon al serialului de la Antena 1.

Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:29-23:04 serialul Adela a condus clasamentul audienţelor, atât la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18 şi 54 de ani, cât şi la întregul nivel urban.

Astfel, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18-54 de ani, serialul Adela s-a clasat pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor cu o audiență medie 6.8 puncte de rating și 20.7% cotă de piață, în timp ce pe locul al doilea s-a clasat Pro Tv, cu o medie de 5.2 puncte de rating şi 15.8% cotă de piaţă.

Şi la nivel urban, serialul Adela a fost prima opţiune a telespectatorilor, înregistrând un rating mediu 6.6 puncte şi 16.1% cota de piaţă, poziţia secundă fiind ocupată de această dată de Kanal D, cu 6.6 puncte de rating şi 16% cota de piaţă, in timp ce Pro TV ocupa a treia poziţie în clasament, cu 4.3 puncte de rating şi 10.4% cota de piaţă.

Adela, sezonul 3, plin de surprize

Cele mai noi episoade din Adela – Ce-i al tău e şi al meu au adus aseară o nouă răsturnare de situaţie, atunci când Andreea, proaspăt ieşită din spital după ce a pierdut sarcina încercând să îi salveze viaţa Adelei, a aflat că aceasta este însărcinată. Profund îndurerată, Andreea a fost imediat încercată de sentimentul de răzbunare.

„Aşa cum eu simt lipsa fetiţei mele, la fel trebuie să simtă şi Adela!”. Mai mult, supărată de faptul că Adela nu vede cu ochi buni revenirea Andreei la vilă, îi spune: „Eşti o ipocrită! Mi-ai spus că mă ajuţi cu orice am nevoie şi acum văd că e vorba doar de tine!”. În tot acest timp, Lucian se apropie cu paşi siguri de Andreea, în încercarea lui de a se răzbuna pe familia Andronic: „Ţi-am promis că o să am grijă de tine şi de copilul tău! Te iubesc! Simt că noi doi suntem făcuţi să fim împreună!”.

Adela însă l-a avertizat pe Lucian: „N-aş vrea să sufere iar! Dacă rămâne aici, vreau să mă asigur că n-ai să îi faci nimic rău! Eu nu cred că tu eşti capabil de iubire!”. La finalul celor două episoade, lucrurile iau insă o întorsătură complet neaşteptată când Andreea îl confruntă: „Ştiu că din cauza ta am pierdut copilul, am găsit puşca sub pat! Ştiu că tu ai vrut să tragi în Adela!”. Ce decizie va lua Andreea, va reuşi Lucian să scape de ea sau o va face aliata lui, telespectatorii vor afla urmărind cele mai noi episoade Adela, joi viitoare, de la 20:30, la Antena 1.