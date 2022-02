Serial Adela sezonul 3, 3 februarie 2022. Andreea vrea răzbunare cu orice preț. “Adela are copilul meu. Eu i-am salvat ei viața"

Pentru început, Adela se simte extrem de datoare față de Andreea, care, după câte i-a făcut de-a lungul timpului, în final i-a salvat viața, cu prețul vieții propriului copil.

Acest fapt o înmoaie și o determină pe Adela să încerce, pe cât posibil să o ajute. Însă, intențiile sale nu sunt tocmai apreciate iar Andreea începe deja să pună în aplicare planul ei de răzbunare.

Andreea vrea să se întoarcă la vilă pentru a se putea răzbuna. „Așa cum eu simt lipsa fetiței mele, la fel trebuie să simtă și Adela”

Pentru început, Andreea îi cere Adelei să o lase să se întoarcă la vilă, să locuiască din nou amândouă în aceeași casă.

Dar pentru că aceasta nu vede cu ochi buni cerința Andreei, tonul discuției se schimbă radical.

Ești o ipocrită. Mi-ai spus că mă ajuți cu orice am nevoie și acum văd că e doar vorba de tine, i-a reproșat Andreea surorii sale.

După mai multe vorbe aspre, Adela îi promite Andreei că va vorbi cu cei din casă și o va anunța.

Între timp, Mihai și restul familiei Adelei se tem că venirea Andreei în casă ar putea fi un pericol pentru Adela, mai ales dupăpierderea sarcinii.

O discuție între Andreea și mama Adelei, confirmă temerile.

Adela are tot ceea ce este mai bun. Inclusiv copilul meu. Adela are copilul ei pentru că eu i-am salvat viața. O voi face să se simtă vinovată toată viața pentru că, așa cum eu simt lipsa fetiței mele, așa trebuie să simtă și ea, a spus Andreea.

Însă, Adela luptă, într-un fel, să-și ajute sora față de care se simte datoare și chiar are o ieșire neobișnuită față de familia ei pentru a o apăra pe Andreea.

I-am luat apărarea pentru că nimeni nu înțelege cât îi sunt de datoare. Vreau s-o ajut să se pună din nou pe picioare, a explicat Adela.

„Lucian a orchestrat totul și l-a folosit pe senator pentru a crea o diversiune. Vrea s-o vadă moartă pe Adela”

Între timp, Mihai și Silviu tot încearcă să afle cine îl manipulează pe senatorul Iftimie, cel al cărui glonț a rănit-o pe Andreea și i-a ucis copilul.

Cei doi cred cu tărie că Lucian a fost în spatele acestei întâmplări și că a orchestrat totul folosindu-se de senator doar pentru a crea o diversiune.

Indiciile încep ușor să apară și cei doi încearcă acum să-l convingă pe senator să accepte un avocat care să-l apere contra unei crime de care nu este responsabil.

În paralel cu răzbunarea Andreei, apare din ce în ce mai puternică răzbunarea lui Nuți, mama ei, pe Andreea.

Femeia nu uită și nu poate ierta că fiica ei a trădat-o și a dat-o pe mâna poliției. Andreea și-a promis că pentru toată suferința cauzată, vila și totul va fi al ei, într-o zi.

Însă, mama ei i-a amintit ca, atunci când va reuși, să nu uite de bătrâna sa mamă care și-a riscat totul pentru ea.

Paradoxal, Andreea i-a reamintit mamei sale că, de data aceasta, Nuți nu o mai are cu nimic la mână.

Plan machiavelic. Lucian îi declară iubire Andreei și îi cere să se mute cu el în vilă. "Te iubesc. Îmi pare rău că mi-a luat atât de mult timp să-ți spun"

Pe când Andreea aștepta un răspuns final de la Adela, despre acceptarea ei în vilă, Lucian i-a declarat că o iubește.

Când ți-am spus că o să am grijă de tine și de copil mai aveam un motiv pentru care ți-am spus asta.Te iubesc. Noi doi suntem făcuți să fim împreună. Știu asta. Simt asta. Hai să fim doar noi doi, mereu împreună, i-a spus acesta, înainte să-I ceară să se mute la el.

Andreea a fost fericită să anunțe că ea și Lucian formează un cuplu și s-a mutat înapoi la vilă. Însă, mama ei a continuat să se țină după ea și să o amenițe că dacă încearcă să se descotorosească de ea, va avea de suferit.

Andreea către Lucian: “Știu că tu mi-ai omorât copilul. Am găsit arma sub pat. Știu că tu ai vrut să tragi în Adela”

Între timp, cu toată iubirea declarată pentru Andreea, Lucian începe deja să-și pună un plan în aplicare.

Pregătește un moment romantic pentru ei doi, deschide o șampanie pentru a ciocni cu Andreea,un pahar în care îi strecurase niște prafuri, însă are parte de o surpriză imensă ce-l lasă fără cuvinte.

Andreea îi mărturisește că știe că el i-a omorât copilul pentru că a găsit arma sub pat.

Știu că din cauza ta am pierdut copilul. Am găsit pușca sub pat. Știu că tu ai vrut să tragi în Adela, i-a spus Andreea.