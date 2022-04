Răzvan Fodor, imagini adorabile cu fiica sa, la filmările serialului Adela. Motivul pentru care Diana și-a însoțit tatăl

Răzvan Fodor a publicat pe contul său de Instagram imagini cu fiica sa, realizat eîn platourile de filmare ale serialului Adela. Înainte de a ajunge, Răzvan Fodor a purtat un dialog cu fiica lui, unde tânăra a mărturisit că este bucuroasă să meargă la serviciu la tatăl său, pentru că îi face plăcere să se întâlnească cu actorii care fac parte din distribuție.

De ce a mers Diana Fodor pe platorurile de filmare a serialului Adela

Pentru că Diana Fodor este în vacanța de Paște, Răzvan Fodor a luat-o cu el la serviciu.

„Mergem la tăticul la serviciu. Mă bucur că merg acolo pentru că o să-i văd pe toți actorii”, a spus Diana.

„Și pe tăticul”, a spus Răzvan Fodor.

„Păi nu, că pe tăticul îl văd în fiecare zi. M-am săturat de tăticul”, a replicat Diana.

„Te-ai săturat de tăticul? Ești leită maică-ta”, a glumit Răzvan Fodor.

Astfel, Diana Fodor a mers în vizită pe platourile de filmare, pentru a-și însoți tatăl și a-i vedea pe actorii din distribuția serialului.

Răzvan Fodor joacă rolul procurorului Lascu în serialul Adela: „Personajul meu este un procuror născut şi crescut în mahala şi în poveste va fi unul dintre pionii care vor crea suspans”, spunea Răzvan Fodor despre personajul său, la începuturile filmărilor.

Cum s-au cunoscut Irina și Răzvan Fodor

Irina și Răzvan Fodor au împruenă o fetiță care recent a împlint 11 ani.

Răzvan Fodor a mărturisit că și-a cunoscut soția pe platourile de filmare, când tânăra făcea figurație specială.

"Faptul că am căutat-o pe Irina, dar nu pe ea, căutam o parteneră de viață. Am căutat timp de 4 ani de zile într-un București al anilor 2000. Am cunoscută pe Irina când filmam în Buftea un serial și ea făcea figurație specială, era la Jurnalism, iar pentru a-și strânge un bănuț, făcea figurație specială. Când am văzut-o mi-a căzut capul, eu fascinat de brunete, îmi plac brunetele. Am terminat ziua de filmare, am bălit, dar bălit decent așa.

Și m-am dus la ea și i-am spus: "vezi că durează până vă duce mașina specială acasă după ce se termină filmările, daca vrei te duc eu." Ea mi-a zis: "nu". Am zis ok și am plecat. Povestea este foarte lungă, ideea e că ne-am reîntâlnit după multe luni și eu eram ușor curios, simțeam că vrea să mă păcălească cu ceva pentru că la prima noastră întâlnire și-a lăsat o geantă lângă masă și am văzut în geantă o carte.

Ne-am mai întâlnit de două ori, dar nu a existat niciun pupic, nimic, voiam doar să o ascult. Într-un final am luat-o în gașca mea de prieteni, am niște prieteni cu glume dubioase și am văzut că duce la un umor sub orice critică. I-am zis că plec în vacanță în India și am întrebat-o dacă vine cu mine. Și a venit cu mine și a făcut toată vacanța aia la picior timp de o lună de zile cu mine. Am zis, asta este nevasta mea! Ne-am întors și s-a mutat la mine", a spus Răzvan Fodor despre începutul relație cu Irina, la Antena Stars.