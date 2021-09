Cum a început povestea de dragoste dintre Irina și Răzvan Fodor. Prezentatorul TV a dezvăluit cum s-a îndrăgostit de soția sa

Irina și Răzvan Fodor trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 11 ani, iar din rodul iubirii lor s-a născut o fetiță de-a dreptul minunată. Cei doi sunt foarte discreți în ceea ce privește viața personală și își țin famila cât mai departe de luminile reflectoarelor.

Prezentatoarea de la Asia Express și soțul său nu se tem să își exprime sentimentele pe rețelele sociale, acolo unde sunt foarte activi și își țin prietenii virtuali la curent cu cele mai importante evenimente din viața lor. Deși formează un cuplu foarte îndrăgit, foarte puțini sunt cei care cunosc povestea lor de iubire.

Cum s-a îndrăgosit Răzvan Fodor de soția lui, Irina Fodor

Răzvan Fodor a vorbit în cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars despre relația pe care o are cu soția lui, Irina Fodor. Prezentatorul TV a dezvăluit cele mai neașteptate informații și a povestit despre momentul în care s-a îndrăgostit de femeia care l-a cucerit încă din prima clipă.

Un lucru pe care foarte puțini îl știu despre povestea de dragoste dintre cei doi este faptul că Irina și Răzvan Fodor s-au cunoscut pe platourile de filmare, acolo unde prezentatoarea TV l-a lăsat fără cuvinte pe soțul său.

"Faptul că am căutat-o pe Irina, dar nu pe ea, căutam o parteneră de viață. Am căutat timp de 4 ani de zile într-un București al anilor 2000. Am cunoscută pe Irina când filmam în Buftea un serial și ea făcea figurație specială, era la Jurnalism, iar pentru a-și strânge un bănuț, făcea figurație specială. Când am văzut-o mi-a căzut capul, eu fascinat de brunete, îmi plac brunetele. Am terminat ziua de filmare, am bălit, dar bălit decent așa.

Și m-am dus la ea și i-am spus: "vezi că durează până vă duce mașina specială acasă după ce se termină filmările, daca vrei te duc eu." Ea mi-a zis: "nu". Am zis ok și am plecat. Povestea este foarte lungă, ideea e că ne-am reîntâlnit după multe luni și eu eram ușor curios, simțeam că vrea să mă păcălească cu ceva pentru că la prima noastră întâlnire și-a lăsat o geantă lângă masă și am văzut în geantă o carte. Ne-am mai întâlnit de două ori, dar nu a existat niciun pupic, nimic, voiam doar să o ascult. Într-un final am luat-o în gașca mea de prieteni, am niște prieteni cu glume dubioase și am văzut că duce la un umor sub orice critică. I-am zis că plec în vacanță în India și am întrebat-o dacă vine cu mine. Și a venit cu mine și a făcut toată vacanța aia la picior timp de o lună de zile cu mine. Am zis, asta este nevasta mea! Ne-am întors și s-a mutat la mine", a spus Răzvan Fodor despre începutul relație cu Irina.

În prezent, cei doi se iubesc mai mult ca niciodată, iar relația lor este una bazată multă iubire și respect. Un lucru este mai mult decât evident, chimia dintre ei este vizibilă din postările de pe rețelele sociale.

