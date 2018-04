Cel mai mare secret al Roxanei Ciuhulescu a ieșit la iveală. Ana, fiica vedetei, nu s-a putut abține: "Îi place să cumpere sutiene și parizer"

Această ediție din noul sezon, în care copiii vedetelor dezvăluie secretele părinților, îi aduce în fața telespectatorilor Antenei 1 pe Roxana Ciuhulescu, Medeea Marinescu și Iuliana Tudor.

"Am observat de când am intrat în platou că Ana are emoții, deși am pregătit-o cu o lună de zile înainte, spunându-i că o să mergem să ne distrăm, să râdem, că o să fie o emisiune de divertisment frumoasă, în care trebuie să ne simțim bine. Emoții am și eu și mă aștept oricând să dea o perlă”, spunea Roxana Ciuhulescu, la începutul emisiunii.

Și știa ea ceva. Cea mică a trecut peste tot și, acum, îi dă mamei emoții cu răspunsurile sale sincere. Cum a reacționat Roxana Ciuhulescu. Stați să vedeți!

