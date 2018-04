Joi, de la ora 20.00, la Antena 1: Vlad, Sofia, Teodor și Eduard dezvăluie secretele părinților lor, Valentina Fătu, Cristina Pocora și Emil Mitrache la “Aici eu sunt vedeta”

O actriță binecunoscută, un actor celebru și o femeie politician vor face echipă cu ai lor copii, joi, 26 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1, în ultima ediție a acestui sezon a show-ului “Aici eu sunt vedeta”, prezentată de Cosmin Seleși.

Micuții sunt imprevizibili, simpatici și debordant de sinceri. Și vor da din casă multe secrete de-ale celebrilor lor părinți.

Așadar, joi, la “Aici eu sunt vedeta” Valentina Fătu va fi însoțită de fiul ei, Vlad (9 ani), Emil Mitrache, cunoscut drept “Americanu’”, îi va avea alături pe fiii săi, Teodor (8 ani) și Eduard (6 ani), iar Cristina Pocora va veni împreună cu fiica ei, Sofia (6 ani).

“Sunt sigură că în fiecare familie sunt lucruri pe care n-ai vrea să le știe vecinii, părinții, socrii. Noi, deși nu părem, suntem o familie de emotivi. Pe Vlad am încercat să-l motivez și să-l fac să înțeleagă că nu am venit aici să câștigăm puncte sau premii, ci să ne simțim bine”, spune Valentina Fătu.

„E prima dată când participăm la o asemenea emisiune. Ei, de obicei, sunt mai timizi, dar am încredere. Eu zic că îi cunosc destul de bine. Și acum, dacă o să dea din casă, ce-o să fie? Nu mă sperie acest lucru”, adaugă Emil Mitrache.

“Ne cunoaștem foarte bine, dar știu că va spune foarte multe lucruri, pentru că ea este obișnuită să vorbească, să spună adevărul. Nu are nici un fel de limită și sunt sigură că va povesti multe. Mi-e și groază”, spune Cristina Pocora.

De asemenea, în aceeași ediție, actorul Vasile Muraru, partenerul de scenă al Valentinei Fătu, vine să povestească o întâmplare din copilăria petrecută în comuna natală Girov, din județul Neamț, iar cei trei părinți celebri din platou vor trebui să-i ghicească deznodământul. Printr-un mesaj video, mama lui Vasile Muraru va spune propria versiune a întâmplării povestite de actor.

Așadar, ce vor răspunde Vlad, Sofia, Teodor și Eduard la întrebări precum “La cine țipă mami cel mai des?”, “Ce-i spune mami cel mai des lui tati?” sau “Ce credeți că n-ar trebui să spuneți aici despre tati?”, telespectatorii Antenei 1 vor afla joi, 26 aprilie, de la ora 20.00, în ultima ediție “Aici eu sunt vedeta” a actualului sezon.

