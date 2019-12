Ajut eu! O greşeală a unui medic i-a legat viața de un scaun cu rotile, însă nu și dorința de a lupta! Cristina este cea mai bine plasată româncă în top la tenis de câmp, pe plan internațional ocupând locul 128

O intervenţie la coloanã şi o greşealã medicalã a ţintui-o pentru toatã viaţa într-un scaun cu rotile. Cu toate acestea, Cristina joacã tenis, într-o mânã ţinând racheta şi cu cealaltã scaunul rulant. Ocupã locul 128 în clasamentul internaţional al jucãtoarelor de tenis în scaunul cu rotile, fiind cea mai bine plasatã româncã în top.

Pe terenul de tenis, se simte din nou întreagă, completă. Capabilă să câștige multe competiții, cu adversara de dincolo de fileu, dar și cu ea. Exact ca modelul său în viață, Simona Halep. Horia Tecău s-a alăturat campaniei Ajut eu! și a vrut să fie aproape de Cristina și i-a adus racheta lui de tenis: “Mă bucur că sunt aici, mă bucur că ne cunoaștem, am aflat despre povestea ta și forța ta interioară de care dai dovadă ne inspiră pe noi toți. Să știi că lumea tenisului românesc te susține. Ți-am adus o rachetă cu care particip în competiții, să te uiți la ea și să te gândești că toți am început de la zero, toți am plecat pe drumul nostru și după o perioadă lungă de dăruire, antrenamente și meciuri pierdute, am ajuns unde am ajuns. Vreau să te ajute să te gândești la lucrurile astea când te uiți la rachetă. Succes în toate competițiile și să ne inspiri în continuare prin atitudinea ta și efortul tău. Totul a început cu un vis pentru toată lumea”.

Pentru Cristina, tenisul reprezintã noul sens de a trãi. Cu gândul acesta a urcat, pentru prima datã, acum trei ani, într-un scaun special, de concurs, cumpãrat cu ajutorul prietenilor. Din acel moment, nimic n-a mai oprit-o în drumul sãu spre marea performanta. Alãturi îi e mereu Sorin, antrenorul sãu şi omul care a ajutat-o sã îşi recâştige încrederea în ea, dar şi sã îşi forţeze limitele. Visul ei este sã participe la cât mai multe turnee şi sã prindã Olimpiada din 2024. Pentru asta însã, Cristina are nevoie de bani, iar ajutorul prietenilor nu mai este suficient. În ultimul turneu al acestui an, Cristina a mers singurã la Gyor, în Ungaria, cu un autocar de linie, pentru cã doar atât şi-a putut permite. Oboseala şi drumul greu şi-au spus cuvântul, aceasta cedând în primul meci.